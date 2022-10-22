23 Ekim 2022 Pazar
İstanbul Hava durumu İstanbul 20°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

AKP Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan istifa etti

Bilecik’te AKP Pazaryeri İlçe Başkanı İsmail Soydan, görevinden istifa etti.

Haber Giriş: 22 Ekim 2022 Cumartesi - 23:31
Takip Et

AKP Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan istifa etti

AKP Pazaryeri İlçe Başkanı Soydan istifa etti
+
Aa
-

İsmail Soydan, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamasında, “Büyük bir onurla yürüttüğüm AK Parti Pazaryeri İlçe Başkanlığı görevinden gördüğüm lüzum üzere bugün itibariyle ayrıldığımı siz değerli hemşerilerimize bildirmek istiyorum” dedi.

Soydan, açıklamasının devamında, “2019 yılında beni bu göreve layık gören Başta Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a, Teşkilat Başkanımız Erkan Kandemir’e, o dönemin AK Parti Bilecik İl Başkanı Fikret Karabıyık’a ve birlikte yol yürüdüğüm her biri birbirinden kıymetli dava arkadaşlarıma Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanımız Sayın Fatih Dönmez’e, eski Bakanlarımızdan Prof. Dr. Nabi Avcı’ya Devlet Bakanımız Sayın Prof. Dr. Yalçın Akdoğan’a önceki dönem AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Fahrettin Poyraz’a Sağlık Bakan Yardımcısı Halil Erdemir’e, Strateji Geliştirme Başkanı Mehmet Mut’a AK Parti Bilecik Milletvekilimiz Selim Yağcı’ya İl Başkanımız Serkan Yıldırım’a İl Kadın Kolları Başkanımız Mutlu Selen Haşit’e İl Gençlik Kolları Başkanı Muhammed Karadayı’ya ilçe Kadın Kolları Başkanımız Büşra Kanat’a, önceki dönemlerde ilçemizde görev yapmış ilçe başkanlarımıza ve Belediye Başkanımız Zekiye Tekin’e teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
1
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Görselde gizlenen geyiği 200 kişiden sadece 1'i bulabildi
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
2
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿Gazeteci Deniz Zeyrek’ten flaş iddia! ‘Güçlü bir Bakan’dan duydum’ diyerek açıkladı: Meral Akşener Başbakan olacak
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
3
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Yılmaz Özdil Cumhurbaşkanı adayını açıkladı. Hayran kalacaksınız!
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
4
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Erdoğan cumhurbaşkanı adayı olma şansını nasıl kaçırdı
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
5
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿Sivas'ta BBP'lilerden İmamoğlu'na sürpriz teklif. Hepsi birden cama çıkıp seslendi
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
6
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿Turhan Çömez hem Mahir Ünal'a hem de Süleyman Soylu'ya cevap verdi
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
7
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿AKP'nin asgari ücret planı ortaya çıktı. Bütçedeki o detay deşifre etti
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Zeytinburnu'nda iş yerinde korkutan yangın
﻿Alkollü e-scooter kullananlara para cezası
﻿Alkollü e-scooter kullananlara para cezası
﻿Alkollü e-scooter kullananlara para cezası
﻿İzmir’de traktör ile motosikletin karıştığı kaza kamerada
﻿İzmir’de traktör ile motosikletin karıştığı kaza kamerada
﻿İzmir’de traktör ile motosikletin karıştığı kaza kamerada
﻿Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme: Adalet arayanlar, ahkam kesenler
﻿Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme: Adalet arayanlar, ahkam kesenler
﻿Fenerbahçe'den Galatasaray'a flaş gönderme: Adalet arayanlar, ahkam kesenler
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.