AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu MR açılışı yaptı!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu MR açılışı yaptı!

AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, düzenlenen törenle Kaçkar Devlet Hastanesinde MR cihazı açılışı yaptı.

Harun Mertoğlu, sosyal medya hesabından Kaçkar Devlet Hastanesinde Manyetik Rezonans Görüntüleme (MR) cihazının hizmete alınması sırasındaki kurdele kesme töreninin fotoğraflarını paylaştı.

İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı Kaçkar Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümüne yeni nesil bir MR cihazı hizmete alındı.

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Yeni MR cihazının açılış törenine Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, İl Sağlık Müdürü Vekili Op. Dr. Talip Başak, AKP İl Başkanı Yılmaz Katmer, sağlık yöneticileri, siyasi parti ve STK temsilcileri davet edildi.

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AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, X hesabından yaptığı paylaşımla Kaçkar Devlet Hastanesinde MR Cihanı'nın hizmete alınmasında kurdele kestiklerini duyurdu.

Mertoğlu, "Kaçkar Devlet Hastanesi Radyoloji Bölümünde vatandaşlarımızın kullanımına sunulan MR Cihazı’nın hizmete alınması vesilesiyle düzenlenen açılış programına katıldık." ifadelerini kullandı.

KIRMIZI KURDELE KESİLMESİ DİKKAT ÇEKTİ

Manyetik rezonans görüntüleme cihazının (MR) AKP Rize Milletvekili Harun Mertoğlu, İl Başkanı Yılmaz Katmer ve Başhekim tarafından kırmızı kurdele kesilerek açılması dikkat çekti.

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