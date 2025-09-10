AKP, Roma’dan kalma kaleyi satışa çıkardı: Üstüne otel yapacaklar

Son olarak köprü ve otoyolları satmayı planlayan AKP’nin son hamlesi dikkat çekti. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya’da Roma döneminden kalma Antalya Kalesi’nin burcu ve duvarlarını satışa çıkardı.

Sözcü’de yer alan habere göre, Kültür ve Turizm Bakanlığı, tarihi kalenin yanı sıra birbirinden değerli turizm beldeleriyle Karadeniz’in yaylalarındaki ormanları turizm yatırımcılarına açtı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Hazine mallarının üzerine otel ve konaklama tesisleri yapılması için tahsis duyurusu yayımladı. Çeşitli illerde 14 yerde birbirinden kıymetli orman ve kıyıları özel parsel statüsüyle turizmcilere devredecek. Şirketlere tahsis edilecek yerler arasında Antalya’nın Muratpaşa İlçesi Tuzcular Mahallesi’nde bulunan toplam bin 42 m2’lik alan dikkat çekiyor. 9 parselin birleştirilerek tahsise açıldığı alanın 338 m2’sini ‘kale burcu’ ve ‘kale divarı (duvarı)’ oluşturuyor. Hazine malı görünen bu alanı ihalede kazanan yerli ya da yabancı firmalar özel konaklama tesisi kurup işletecek.

BİRLİKTE KARAR VERİLMELİ

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, tahsis kararının Antalya Kaleiçi tarihi kent surlarının bitişiğinde ve kentsel sit alanı sınırları içinde bulunan yapıyı kap sadığını söyledi. Kent dokusuna, değerlerine ve silüetine doğrudan etki edecek kararların kent aktörleri, meslek odaları, sivil toplum ve yerel paydaşlarla birlikte alınması gerektiğini belirten Uysal, “Bu kararların Ankara’dan tek taraflı biçimde verilmesini doğru bulmuyoruz” dedi.

KARADENİZ YAYLASINA OTEL

Turizm tahsisleri tartışmalı Karedeniz yaylalarına kadar uzandı. Bakanlık, Giresun Yavuzkemal Yaylası Kültür ve Turizm Koruma (!) ve Gelişim Bölgesi ilan ettiği Hazine ormanını 250 yatak kapasiteli 3 yıldızlı, 4 yıldızlı veya 5 yıldızlı otel yapılması için tahsise açtı.

Yerli ve yabancı yatırımcıların otel yapabileceği bu alan Melikobası yayla sının bitişiğindeki Sipahi ormanının ağaçlarıyla birlikte tümünü kapsıyor. Özellikle Arap turistlere hitap etmesi beklenen turistik tesise tahsis edilecek orman alanı 3.9 milyon m2, yani yaklaşık 4 bin dönümlük devasa büyüklüğe sahip.

TURİSTİK BÖLGELERDE KUPON ARSALAR

Bakanlık Antalya Kundu’da 159 dönüm arsaya 30 yataklı butik otel, Manavgat Kızılağaç’ta 550 yatak ve spor tesisli iki ayrı 5 yıldızlı otel ve Manavgat’ta 300 kişilik iki ayrı personel lojmanı yapılmak üzere arazi tahsis edecek.

Ayrıca, Kemer Göynük’te denize sıfır, tamamı ağaçlarla örülü 71 dönümlük Çınarlı Pınar Devlet Ormanı’na bin yataklı 5 yıldızlı otel, Kemer Çamyuva’da da 100 yataklı personel lojmanı için tahsis açtı. Ayrıca Muğla’nın Bodrum, Torba ve Fethiye’de 5’er yıldızlı oteller için yer tahsis edildi.