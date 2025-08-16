AKP rozetini takar takmaz ilk hamlesi dikkat çekti: “Bu ne hız” şeklinde yorumlandı

Altınova Belediye Başkanı Yasemin Fazlaca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda CHP'den istifa ettiğini ve AKP'ye katıldığını bildirmişti.

Fazlaca AKP’nin 24. Yıldönümü kutlamaları kapsamında AKP Genel Merkezi’nde düzenlenen törene katıldı.

Burada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından kürsüye davet edilen Fazlaca, yakasına takılan rozet ile resmen AKP saflarına katılmış oldu.

Fazlaca'nın ilk icraatı ise makam odasına AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın portresini asmak oldu.

O görüntüler sosyal medyada “Bu ne hız” yorumlarına sebep oldu.