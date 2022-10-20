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  • AKP'li Fakıbaba zehir zembelek açıklamayla istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle beraber

AKP'li Fakıbaba zehir zembelek açıklamayla istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle beraber olmayacağım için mutluyum

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba AKP'den istifa etti. İstifa kararını Twitter'dan duyuran Fakıbaba, "20 yıl içerisinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum." dedi.

Haber Giriş: 20 Ekim 2022 Perşembe - 10:20
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AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba istifa etti

AKP'li Fakıbaba zehir zembelek açıklamayla istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle beraber olmayacağım için mutluyum
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AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba Twitter'dan yaptığı zehir zembelek bir açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

İstifa açıklamasını "AK Parti Üyeliği ve Milletvekilliğinden istifamla ilgili açıklamamı Milletime saygılarımla arz ediyorum." notu ile paylaşan Fakıbaba, AKP üyeliği ile birlikte milletvekilliğinden de istifa ettiğini belirtti.

Fakıbaba istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum. 

Bu 20 yıl içinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum.

AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana o veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."

 

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Siyasi Ahlak bu değil mi?
20.10.2022 10:33
Akp ye geçen Mehmet Ali Çelebi ne yaptı? Kimlerden oy aldı? Onu oraya hangi seçmen getirdi? Eğer milletvekili olarak devam edecekse Akp seçmeninden oy alıp m.vekili sıfatını devam ettirsin.  
 
fatih
20.10.2022 10:28
kaçan kaçana demek ki akp epey bir oy kaybı yaşayacak kasırgaya hazır ol akp  
 
Yalçın Türk
20.10.2022 10:24
ahlak vurgusu çok isabetli olmuş.. tebrik ediyorum..  
 
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