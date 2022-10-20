AKP'li Fakıbaba zehir zembelek açıklamayla istifa etti: Siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle beraber olmayacağım için mutluyum

AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba Twitter'dan yaptığı zehir zembelek bir açıklama ile istifa ettiğini duyurdu.

İstifa açıklamasını "AK Parti Üyeliği ve Milletvekilliğinden istifamla ilgili açıklamamı Milletime saygılarımla arz ediyorum." notu ile paylaşan Fakıbaba, AKP üyeliği ile birlikte milletvekilliğinden de istifa ettiğini belirtti.

Fakıbaba istifa açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"2003'te üyesi olduğum AK Parti'de değişik makamlarda görev yapma fırsatı buldum. Bu fırsatı bana veren bütün büyüklerime ve Şanlıurfa halkına yürekten teşekkür ediyorum.

Bu 20 yıl içinde çok değerli arkadaşlarım oldu. Onlardan ayrıldığım için üzgünüm. Ancak siyasi ve ahlaki anlayışıma uygun olmayan bazı kişilerle bundan böyle beraber olmayacağım için mutluyum.

AK Parti üyeliğinden ve AK Parti için bana o veren hemşehrilerime saygısızlık olmasın diye Milletvekilliğinden de istifa ediyorum. İnşallah aldığım bu karar ülkem için hayırlara vesile olur."