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  • AKP seçim merkezi açıldı ilk ziyareti Erdoğan yaptı. Bu fotoğraf gizli çekildi

AKP seçim merkezi açıldı ilk ziyareti Erdoğan yaptı. Bu fotoğraf gizli çekildi

AKP'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatıyla Ankara'da seçim bürosu açtığı ortaya çıktı. Seçim merkezinin ilk ziyaretçisi ise Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 09:29
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AKP seçim merkezi açıldı ilk ziyareti Erdoğan yaptı

AKP seçim merkezi açıldı ilk ziyareti Erdoğan yaptı. Bu fotoğraf gizli çekildi
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Seçimlerin ne zaman yapılacağı konusu gelen kulis bilgileri ile netlik kazanırken AKP, Erdoğan’ın talimatıyla Seçim Koordinasyon Merkezleri oluşturmaya başladı.

Her bölgede merkez ve merkezle koordineli ofisler tutuldu.

Önümüzdeki seçimlerde AKP’nin beyni olacak ofis ise Ankara Çukurambar’da tutuldu.

İLK ZİYARETÇİSİ ERDOĞAN

Turktime’dan Hilal Büyükkaya’nın haberine göre, Çukurambar'da çok katlı bir binanın en üst katını önümüzdeki seçimin beyni olarak hazırladı.

Merkezin ilk ziyaretçisi de Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan oldu.

Erdoğan, Seçim Koordinasyon Merkezi'nde brifing aldıktan sonra merkezin alt katına indi.

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