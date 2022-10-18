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Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi

Ünlü anketçi Ertan Aksoy’dan dikkat çeken bir seçim anketi analizi geldi. Aksoy "Masa’nın dağılacağına inananların oranı sadece yüzde 22,6. Bu oran AKP seçmeninde bile yüzde 35. Seçmen, doların ve enflasyonun düşeceğine, Suriyelilerin de ülkesine gideceğine inanıyor" dedi.

Haber Giriş: 18 Ekim 2022 Salı - 07:39
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Ünlü anketçi AKP ve MHP'ye büyük tufanı haber verdi
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Milli Gazete'nin haberine göre, ittifaklar arası oy değişimlerini ortaya koyan seçim anketi şirketleri saha çalışmalarını hızlandırırken son seçim anketini tamamlayan Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı (SODEV) ve AKSOY Araştırma Şirketi  6’lı masa ile ilgili gerçekleştirdiği çalışmayı kamuoyuna duyurdu.

Sosyal Demokrasi Vakfı Başkanı (SODEV) ve AKSOY Araştırma Şirketi'nin kurucusu Ertan Aksoy yapılan seçim anketinde vatandaşa sorulan soruları ve aldıkları cevapları paylaştı.

6'LI MASAYA İNANÇ ÇOK BÜYÜK

Son günlerin tartışılan konusu olan “Sizce 6’lı masa seçime kadar uyum içinde çalışabilecek midir?” sorusunu vatandaşa sorduklarını ifade eden Ertan Aksoy “Masa’nın dağılacağına inananların oranı sadece yüzde 22,6. Bu oran AKP seçmeninde bile yüzde 35. Bu demek oluyor ki, masanın bileşenleri farklılıklarını korumakla birlikte asgari müştereklerde birleşebilecek olgunluğa sahip olduklarını topluma ispat etmiş durumda. Kamuoyu yapıcıların bir kısmının aksine seçmende devam edeceğine dair Masa’ya inanç büyük“ ifadelerini kullandı.

Yapılan seçim anketinde vatandaşa sorulan diğer sorularda da 6’lı masayla ilgili oldukça olumlu sonuçlar yer aldı. İşte SODEV ve AKSOY Araştırma’da yer alan 6’lı masayla ilgili diğer sorular ve sonuçları: 

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