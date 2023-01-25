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AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Seçim tarihi kesinleşti 14 Mayıs'ta

AKP Sözcüsü Ömer Çelik, katıldığı bir canlı yayında "Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması artık kesinleşti." dedi.

Haber Giriş: 25 Ocak 2023 Çarşamba - 12:53
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AKP Sözcüsü Çelik'ten seçim tarihi açıklaması

AKP Sözcüsü Ömer Çelik: Seçim tarihi kesinleşti 14 Mayıs'ta
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AKP Sözcüsü Ömer Çelik, bir canlı yayına katılarak seçim ile ilgili önemli açıklamalarda bulundu. 

Çelik, "Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yaptı. Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması artık kesinleşti." ifadelerini kullandı.

"SEÇİM TARİHİ KESİNLEŞTİ 14 MAYIS'TA"

Çelik'in açıklamaları şöyle: 

"Seçimin 14 Mayıs'ta yapılması artık kesinleşti. Burada esas olan muhalefet Meclis'e önem verilmesi gerektiğini söylüyor. Tabii ki Meclis önemlidir. Türkiye Meclis'i dünyada önemli bir yere sahiptir. Tüm Meclis'ler savaş sonucu kurulmuştur fakat bizim Meclis'imiz savaşa komuta etmiştir. Türkiye demokratik tecrübeye sahip bir ülke. Cumhurbaşkanımız gerekli açıklamayı yaptı. 14 Mayıs'ı telaffuz ederek. Türkiye büyük bir olgunlukla bu seçimi gerçekleştirebilecek yetkiye sahip. En çok sandık güvenliği söyleniyor. Bütün siyasi partilerden temsilciler, vatandaşlar sandıkların başıdna olacak. Güvenlik sorunu yok. Kurallara uygun bir şekilde sandık başında görevini gerçekleştirenlere teşekkür ettik"

"Şu anda Cumhurbaşkanımız kaybetsin diye 5-6 sene geriye giden şeyler var. Muhalefet paralel bir evrende yaşıyor. Tamam muhalefet parisidir ama bir şekilde muhalefette kalite olsun isterim. Biden çıkmış seçimler yoluyla muhalefetin kazanmasını desteklemeliyiz demiş. Muhalefet aslında ilkesel bir tavır koysa arkasından bunu söylemek zorunda kalmayacak. Türkiye'nin değerlerine saldırı milli bir meselesir. Buna ama, fakat olmaz. Bir senedir 6'lı masa toplantıları yapılıyor. Bu toplantılardan siyasi bir sonuç çıkmış mıdır?

"SÖZ MİLLETİNDİR" SLOGANI

"Burada enterasan bir şey vardır. Cumhurbaşkanımızıın siyaset yapma biçimi CHP'yi dönüştürdü. Cumhurbaşkanımız CHP liderine Demokrat partinin ilkesini söyletmiş oldu.

Her seçime giderken patronunuz millettir. Her seferinde bunu ifade edersiniz. Burada millete atıf yapmak. Kampanyamız güçlü bir şekilde hazırlanıyor. Bunlar Türkiye Yüzyılı şemsiyesi altında oluyor. Bizim beyannamemiz vardır. Manifestomuz çıkar ve kampanyamız olur. Ana sloganı Cumhurbaşkanımız açıkladığında göreceğiz. Cumhurbaşkanımızın mitinglerinde adım adım slogan ve kampanya açıklanacak."

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Bilen Biri
25.01.2023 14:16
Bu demektir ki muhalefet mecliste erken seçime evet deyip, Reisin tekrar seçilmesinin yolunu açacak.Muhalefet bunu yaparsa ayağına sıkmış olur. Bu durumda iktidarı unutsun.  
 
doğruya doğru
25.01.2023 14:15
TBMM, millet iradesidir ve millet iradesi bir kişi veya zümreye verilemez.  
 
Hüseyin Korkmazoğlu
25.01.2023 13:15
Akp sözcüsü Ömer bey'in sözleri kendi içinde çelişkili. Seçimin 14 Mayıs da olması için TBMM'nin kararı gerekli, diyor. 360+ İktidarın oyu yok. Bu nasıl kesinlik.  
 
TÜM YORUMLAR (7)
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