AKP sözcüsü Ömer Çelik ünlü spikere aşık oldu. Düğün hazırlıkları başladı

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
AKP sözcüsü Ömer Çelik ünlü spikere aşık oldu. Düğün hazırlıkları başladı

AKP sözcüsü Ömer Çelik’in televizyon programcısı Ecem Toplar ile evlilik hazırlığı yaptığı ileri sürüldü.

AKP kulislerinde siyaset değil düğünler konuşulmaya başlandı. Birkaç ismin düğün hazırlığında olduğu ileri sürüldü.

AKP sözcüsü Ömer Çelik’in de tatlı telaş içinde olduğu öğrenildi. Çelik, MHP’ye yakın BengüTürk Tv sunucusu Ecem Topal’a gönlünü kaptırdı.

Çelik ve Topal’ın evlilik hazırlığında olduğu aktarıldı. Spiker Toplar’ın çalışma arkadaşlarının “Cumhur İttifakı içinde bir kız alıp verme gerçekleşecek” diyerek önümüzdeki günlerde yaşanacak düğüne işaret ettikleri de belirtildi.

Düğünün ne zaman yapılacağı belli olmasa da yakın tarihte olacağı vurgulandı. Ayrıca Toplar’ın diplomasi muhabiri olarak zaman zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yurt dışı gezilerinde yer aldığı bildirildi.

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AKILLARA DEVLET BAHÇELİ GELDİ

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 30 Nisan 2024 tarihinde partisinin Grup Toplantısı’nda yaptığı konuşmada 'Türk-Kürt ayrışmasının çözümünün sırrının kız alıp, kız vermek olduğunu' söylemişti.

Öte yandan sadece Ömer Çelik’in değil, Ankara Milletvekili Murat Alparslan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kızı Ayça Altınok’un da evlilik telaşında olduğu aktarıldı.

Ankara Milletvekili Murat Alparslan eski vekil Jülide Sarıeroğlu ile, Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok’un kızı Ayça Altınok ise iş insanı Efe Bezci ile evlilik hazırlığı içerisine girdi.

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