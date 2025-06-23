AKP standına saldıran şüpheli yakalandı



Olay, dün saat 05.30'da Tepebaşı ilçesi Üniversite Caddesi üzerinde Espark AVM Bağlar Kapısı önünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; bölgede bulunan bir şahıs, AKP Eskişehir İl Başkanlığı'na ait tanıtım standına zarar verdi. Stanttaki pankartları indiren ve plastik sandalyeyi kıran şahısla ilgili AKP Eskişehir Tepebaşı ilçe Başkanı Muhammed Ali Kaya, polise suç duyurusunda bulundu.



ALKOLLÜ OLDUĞUNU SÖYLEDİ



Polis ekipleri konuyla ilgili çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde, olayı gerçekleştiren şüpheli aynı gün saat 14.10'da yakalandı ve şahsın 22 yaşındaki M.B.K. olduğu tespit edildi. M.B.K. isimli şahsın; moralinin bozuk olmasından dolayı alkol aldığını ve kız arkadaşıyla telefonda tartıştığı esnada yanından geçmekte olduğu stanta alkolün etkisiyle bir anlık öfke sonucu zarar verdiğini beyan ettiği belirtildi. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda şahıs ile ilgili adli işlemlerin devam ettiği öğrenildi.

Öte yandan, olay anı çevrede bulunan bir güvenlik kamerası ile saniye saniye kayıt altına alındı.