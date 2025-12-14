AKP'nin yanlış politikaları tarıma darbe vurmaya devam ediyor. Cumhuriyetin ilk kurumlarından olan, "Ofis, çiftçinin kara gün dostudur" sloganı ile hafızalara kazınan TMO, AKP politikaları sebebiyle ekonomik çıkmaz içerisinde.

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre TMO, 2022 yılında 384,2 milyon TL, 2023 yılında 675,4 milyon TL kâr eden kurumun, 2024 yılında fahiş tutarda zarara geçtiği tespit edildi. Kurumun 2024 yılı tamamlandığında toplam 12 milyar 96 milyon TL’lik zarar ettiği öğrenildi. Toplam 12 milyar TL’lik zararın, satışların maliyetinde yaşanan artış ve 9,5 milyar TL tutarındaki enflasyon düzeltmesi nedeniyle gerçekleştiği belirtildi.

Ofisin 12 milyar TL’lik zararının yanı sıra buğday, arpa ve mısır üretimine yönelik veriler de AKP’nin tarım politikalarının sonuçlarına ayna tuttu. Yurt içi buğday üretiminin 2024 yılında, 2023 yılına oranla yüzde 5, arpa üretiminin yüzde 12, mısır üretiminin ise yüzde 10 azaldığı bildirildi.

Yanlış politikalardan çiftçilerde nasibini almış vaziyette, çiftçilerin bankalara olan borcu, 1 trilyon 150 milyar TL ile rekor seviyeye ulaştı.