“AKP Tayyip Erdoğan sonrası için üçe bölündü!” Erdoğan’ın aklındaki kişiyi açıkladı

Gazeteci Levent Gültekin, AKP içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan sonrası dönem için ciddi bir liderlik mücadelesi yaşandığını öne sürdü. Gültekin, parti üç ayrı güç odağı etrafında şekillendiğini bunların Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ve oğlu Bilal Erdoğan olduğunu söyledi.

Gültekin, Bayraktar’ın savunma sanayisindeki etkisi ve kamuoyundaki popülaritesi nedeniyle bazı çevrelerin onun etrafında konumlandığını, Bayraktar’ın da siyasi bir aktör olarak hazırlık yaptığını iddia etti. Hakan Fidan’ın ise devlet tecrübesi ve uluslararası itibarıyla başka bir grup tarafından desteklendiğini belirten Gültekin üçüncü grubun ise Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan etrafında şekillendiğini söyledi.

Son günlerde yaşanan bazı sızmaların bu iç mücadeleyle bağlantılı olduğunu ifade eden Gültekin, Erdoğan’ın Trump’ın oğlu ile yaptığı görüşmenin Özgür Özel’e sızdırılması, uçakta gazetecilere önceden verilen soruların medyaya ulaşması ve Hakan Fidan’ın KAAN projesiyle ilgili açıklamalarının yarattığı kriz, bu mücadelenin dışa vurumu olduğunu ifade ederek şöyle konuştu:

AK Parti'de henüz su yüzüne çıkmamış ama yeni yeni su yüzüne çıkan bir taht kavgası var. AK Parti Erdoğan sonrası için üç farklı gruba bölünmüş durumda, bir grup damat Selçuk Bayraktar’ı destekliyor. Bunların kendileri yapıyordur demiyorum ama insanlar pozisyon alıyorlar. Gelecekte damadın popülaritesine bakıyor. Muhtemelen Selçuk Bayraktar'a da bakıyor. Selçuk Bayraktar’ın bir hazırlık içinde olduğunu duyuyorum. O kendini hazırladığında bazı insanlar onun yanında konumlanıyorlar. Diğer aktörlerden biri doğal olarak beklenen Hakan Fidan. Hakan Fidan'ın işte yok çok şöyle karizmatik hem devlet adamı işte dış politikada da şöyle batıda da çok yüksek bir kredisi var Amerika'da özellikle söyleniyor. Bir grup Hakan Fidan'ın yanında konumlanıyor. Muhalefetin kullanması üzerine bunlar doğal olarak birbirlerini yıpratıcı belgeler de aktarıyorlar. Bir de Bilal Erdoğan organizasyonu var. Tayyip Bey'in aklında Bilal Erdoğan var. Kimileri de Bilal Erdoğan yanında yer alıyorlar. Bunlar da diğer üçüncü grubu oluşturuyor.

SON 10 GÜN İÇERİSİNDE PEŞ PEŞE ÜÇ TANE ŞEY OLDU

Son 10 gün içerisinde peş peşe üç tane şey oldu. Bir tanesi Erdoğan'ın Trump'ın oğluyla yaptığı görüşme Özgür Özel'e sızdırıldı. Bir tanesi uçakta gazetecilerin sorularının önceden toplandığı ve onlardan birinin o soruları Faruk Bildirici'ye göndermesi. Üçüncü hamle Hakan Fidan'ın Kaan projesini ve Amerikan seyahatini bir anda yerle bir etmesi. Üçü peş peşe geldiğinde AK Partililerde de ne oluyor tedirginliği yaşıyor. O soru meselesinde çok enteresan bir ince nokta var. Şimdi bunun sızdırılması da AK Parti içerisinde bir iktidar ve taht kavgası olarak yorumlanıyor. Soruları önceden vermeleri meselesini İletişim Başkanlığı’nda Fahrettin Altun'un ekibinden birinin yaptığını söylüyorlar.