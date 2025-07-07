AKP üyelerindeki dev erime ortaya çıktı! Yargıtay tüm partilerin üye sayılarını açıkladı

Yeniden Refah ve Saadet Partisi'nin de üye artışındaki sayı dikkat çekti.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye'de faaliyet gösteren siyasi partilere ilişkin güncel üye sayılarını yayımladı. Her yıl ocak ve temmuz aylarının ilk haftasında kamuoyuyla paylaşılan veriler, 2025 yılı temmuz ayı itibarıyla siyasi partilerin üye sayılarına dair son durumu ortaya koydu.

AKP'DE BÜYÜK ÜYE KAYBI

Yargıtay’ın açıkladığı verilere göre, Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP) 256 bin 573 üye kaybı yaşadı. Buna rağmen, toplam 10 milyon 878 bin 733 üyeyle Türkiye’de en fazla üyeye sahip siyasi parti olmaya devam etti.

CHP’DEN REKOR ÜYE ARTIŞI

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP), 371 bin 488 yeni üye kazanarak en fazla üye artışı yaşayan parti oldu. CHP’nin toplam üye sayısı 1 milyon 903 bin 432’ye ulaştı. Bu artışla birlikte CHP, Türkiye genelinde en çok üyeye sahip ikinci siyasi parti konumunu korudu.

MHP YERİNİ KORUDU

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), 1.991 yeni üye kazandı. Partinin toplam üye sayısı 497 bin 428 olarak kaydedildi. MHP, bu rakamla üçüncü sıradaki yerini korudu.

YENİDEN REFAH VE SAADET PARTİSİ ÜYE SAYILARINDA DİKKAT ÇEKTİ

Yeniden Refah Partisi ve Saadet Partisi'nin üye sayılarındaki artış dikkat çekti. Yeniden Refah Partisi, 27 bin 226 yeni üye kazanarak toplam üye sayısını 650 bin 73’e yükseltti. Saadet Partisi ise 13 bin 913 yeni üye ile toplamda 246 bin 842 üyeye ulaştı.

DİĞER PARTİLERİN ÜYE SAYILARI

İYİ Parti 19 bin 941 üye kaybederek toplamda 392 bin 803 üyeye geriledi. Demokrat Parti 10 bin 269 üye kaybıyla toplamda 315 bin 786 üyeye sahip oldu. Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi 4 bin 913 üye kaybederek 129 bin 112 üyeye düştü.

Büyük Birlik Partisi (BBP) 27 yeni üye kazanarak toplamda 111 bin 34 üyeye ulaştı. Zafer Partisi 691 yeni üye ile toplamda 72 bin 423 üyeye çıktı. Gelecek Partisi 2 bin 146 üye kaybederek 62 bin 243 üyeye geriledi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) 1.171 yeni üye kazanarak toplamda 15 bin 912 üyeye ulaştı. Türkiye İşçi Partisi (TİP) ise 8 bin 33 üye kaybederek 36 bin 44 üyeye düştü.

SİYASİ PARTİLERİN GÜNCEL ÜYE SAYILARI