AKP ve CHP'li isim arasında 'ayı' kavgası. Meclis'te tansiyon yükseldi

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinlik alanların madencilik faaliyetine açılmasını da içeren torba kanun teklifi görüşmeleri sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sözlerini hatırlatan CHP'li Orhan Sarıbal'ın "Bu ülkenin ovasını, dağını, ormanını, çocuklarının geleceğini satanlara ne yapalım, serenat mı dizelim? Yani bu topraklara ihanet hâlindesiniz, sessiz kalan sizden beter olsun" sözleri üzerine tartışma yaşandı.

AK Partili Mustafa Varank, CHP sıralarına hitaben "Şu hâle bak, ayı gibi oturuyorsun ya" diye bağırınca CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Sensin ayı, geri zekâlı, ahlaksız herif" sözleriyle karşılık verdi.

(Fotoğraf: Nefes/ Selahattin Sönmez)

TBMM Genel Kurulu'nda zeytinlik alanların madencilik faaliyetine açılmasını da içeren torba kanun teklifinin görüşmeleri sürüyor. Teklifin 9. maddesi üzerine söz alan CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, yenilenemeyen enerji kaynaklarının dünyada ve Türkiye'de verdiği zararları hatırlatarak şunları söyledi:

"Kanunun ortaya koyduğu temel dinamik, bu ülkenin temel kaynaklarını, doğasını, yer altı ve yer üstü zenginliklerini önce uluslararası şirketlerle, daha sonra da kendi yerli iş birlikçileriyle paylaşmak. Adı net, yeşil enerji, maden, sürdürülebilir kalkınma, bu gerekçelerle aslında hem ülkenin temel doğal kaynaklarını yok edip ama aynı zamanda temel zihniyetleri olan yağmalama, talan etme, bugünlerde zenginleşmeyi artırma modelinin bir parçasını net bir şekilde görüyoruz. Aslında ülkeler değişiyor, yöntemler değişiyor ama amaç ve niyet hiç ama hiç değişmiyor. Örneğin, tüm itirazlara rağmen, usul açısından ve içerik açısından onca itiraz yapılmış olmasına rağmen, bu kanunun ısrarla defalarca geri gitmesine rağmen getirilmesinin nedeni ne olabilir? Kapitalist enerji tekellerinin, kapitalist madencilerin hem dünyada hem ülkemizde ortaya koymuş oldukları net sömürü modelinin adıdır bu. Şimdi, siz, o emperyalistlerin kasasını doldurmak için bugün kendi mezarınızı, yarın çocuklarınızın geleceğini peşkeş çekiyorsunuz. Kime? Uluslararası şirketlere ve yerli iş birlikçilere.

Bu yaptığınız, bu ülkeye kötülüktür. Bu yaptığınız kötülüğün bedelini elbette mutlaka ve mutlaka göreceksiniz, o yüzden sandığa gitmek istemiyorsunuz. Bu ülkenin bütün kaynaklarını yandaşlarınıza teslim etmek istiyorsunuz, bunun peşindesiniz. Şöyle demişti saraydaki yani Recep Tayyip Erdoğan: 'Bana çok sert konuşuyorsunuz, ne yapayım? Ülkeme ihanet eden hainlere şiir mi yazayım?' Söyleyen Recep Tayyip Erdoğan. Şimdi biz ne yapalım? Bu ülkenin ovasını, dağını, ormanını, çocuklarının geleceğini satanlara ne yapalım, serenat mı dizelim? Yani bu topraklara ihanet hâlindesiniz, sessiz kalan sizden beter olsun. Kahrolsun diktatörlük, kahrolsun faşizm, kahrolsun emperyalizm; yaşasın dayanışma."

Sarıbal'ın açıklamaları üzerine söz alan AK Parti Grup Başkanvekil Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımız bu aziz ve asil milletin helal oylarıyla seçilmiş de seçilmiş, yenmiş de yenmiş, seçilmiş de seçilmiş, adam kazanmış da kazanmış elhamdülillah. Recep Tayyip Erdoğan'ı kim seçti? Millet seçti, millet; yüzde 52'nin üzerinde. 2023'te şöyle diyorlardı: 'Yüzde 60'la geliyoruz. Şu sıralarda siz olamayacaksınız.' Ama işte biz buradayız, Cumhur İttifakı burada, Recep Tayyip Erdoğan iş başında, milletin adamı iş başında" diye tepki gösterdi.

Akbaşoğlu'nun konuşmasını tamamladığı sırada TBMM Sanayi Komisyonu Başkanı AK Parti Mustafa Varank oturduğu sıradan CHP sıralarına doğru "Şu hâle bak, ayı gibi oturuyorsun ya" diye bağırdı. Varank'ın sözlerine CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır, "Sensin ayı, geri zekâlı, ahlaksız herif" sözleriyle cevap verdi. Atışmanın ardından AK Partili ve CHP'li milletvekilleri ayağa kalkarak birbirlerine laf attı. Genel Kurul'da tansiyonun yükselmesi üzerine TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl oturuma ara verdi.