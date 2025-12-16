MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilerleyen 2’nci açılım sürecinde TBMM’de kurulan Milli Dayanışma Kardeşlik ve Demokrasi komisyonu ile devam ediyor.

AKP’li Hüseyin Yayman, MHP’li Feti Yıldız ve DEM’li Gülistan Kılıç Koçyiğit İmralı’ya giderek vatana ihanetten hükümlü Abdullah Öcalan ile görüşmüştü. Görüşmede CHP ve Yeni Yol yer almamıştı.

Tutanak özetinin komisyonda okunmasının ardından raporlama aşamasına geçildi. Bu süreçte DEM heyeti ise siyasi partilerle görüşme gerçekleştiriyor.

DEM Parti İmralı heyeti ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli 11 Kasım'da Meclis'te görüşme gerçekleştirmişti. Heyet, Bahçeli ile görüşmesi öncesinde de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan'ı da ziyaret etmişti.

AKP ile DEM Parti kurmayları, 20 Aralık Cumartesi günü bir görüşme yapacak. Görüşme saat 14.00'te başlayacak.