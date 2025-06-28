"AKP ve MHP gibi Türkiye'yi karanlık tünele sokmayacağız" İYİ Parti kaynaklarından açıklama geldi...

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin başlattığı ‘Öcalan açılımı’ şimdide Meclis’e geliyor. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, tüm partilerin olacağı bir komisyonun olacağını açıkladı. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ise dün kurmaylarıyla İmralı sürecine ilişkin Meclis’te kurulacak komisyonu görüşmek üzere değerlendirmelerde bulundu. Partinin komisyona kapıyı net olarak kapattığı belirtilirken, fakat parti; pazartesi günü Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un yapacağı toplantıya katılarak, kurmayların listelediği itirazları aktaracak.

“PKK VEYA İMRALI İLE BİR MASA KURULMASI ÜZERİNDEN YAPILAMAYACAK”

Dervişoğlu’nun gerçekleştirilen toplantıda, milletvekilleri ve parti yöneticilerinin görüşlerini aldığı, sürece dair itiraz başlıklarını netleştirdi. Cumhuriyet’in edindiği bilgiye göre; İYİ Parti’nin itirazları arasında “terörle müzakere değil, mücadele” vurgusu olacak. Parti, terörle mücadelenin PKK veya İmralı ile bir masa kurulması üzerinden yapılamayacağının altı çizilecek.

İMRALI SÜRECİNE DAİR KIRMIZI ÇİZGİLERİ PAYLAŞILACAK

Anayasa değişikliği tartışmalarında kapalı kapılar ardında yürütülen temaslara da tepki göstererek benzer bir yöntemin İmralı süreci için kullanılmasına karşı oldukları da vurgulanacak. Pazartesi günü yapılacak toplantıda, partinin İmralı sürecine dair kırmızı çizgileri paylaşılacak. İYİ Parti’nin, komisyona üye vermeyeceği ancak itirazlarını “demokratik hakkın kullanımı” kapsamında toplantıda ifade edeceği aktarılıyor.

“TÜRKİYE’NİN AÇILIM SÜRECİ GİBİ KARANLIK BİR TÜNELE SOKULMASINA İZİN VERMEYECEĞİZ”

Son olarak parti kaynakları; “Türkiye’nin yeniden bir açılım süreci gibi karanlık bir tünele sokulmasına izin vermeyeceğiz” değerlendirmesini yapıyor.” ifadeleri yer verildi. İYİ Parti’nin pazartesi günü yapılacak toplantının ardından kamuoyuna yazılı bir açıklama yaparak komisyona neden katılmayacağını ve itirazlarını paylaşacak.