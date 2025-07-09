AKP ve MHP oylarıyla reddedildi! Erdoğan da önermişti…

AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın milli bayram ilan edileceğini söylediği 'Nevruz'la ilgili muhalefet partisi Meclis'e kanun vermesi dikkat çekti. AKP ve MHP'nin oylarıyla teklif ret oylarıyla kabul edilmedi.

MECLİS’E NEVRUZ TEKLİFİ

Kanun teklifini Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin sunmuştu. Nevruz’un milli bayram ilan edilmesine ilişkin sunulan teklifte, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda İçtüzük 37. madde kapsamında görüşülerek oylamaya verildi.

ŞAHİN: NEVRUZ ORTAK KÜLTÜRÜMÜZDÜR

Şahin, "Nevruz; Türkistan’dan Anadolu’ya, Mezopotamya’dan Rumeli’ye kadar uzanan ortak kültürümüzdür” dedi. Şahin, bu ortak değerin resmi bayram olarak kabul edilmesinin toplumu bir arada tutacak sembolik bir adım olacağının altını çizdi.

ERDOĞAN İLK ÖNERMİŞTİ

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’da 21 Mart'ta İstanbul'daki bir programda Nevruz'un resmi bayram ilan edilebileceğini açıklamıştı. Erdoğan, "Cumhur İttifakı olarak hep birlikte bu adımı atalım" demişti.

TEKLİF REDDEDİLDİ

Ancak Erdoğan’ın sunduğu teklifi muhalefet partisinin Meclis’e sunması sonrası AKP ve MHP oylarıyla kabul edilmedi.