Milyonlarca kişiyi ilgilendiriyordu... AKP ve MHP oylarıyla reddedildi

AKP’nin TBMM Başkanlığı’na sunduğu, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edildi.

Teklifin 15’inci maddesine göre 1 yıl içerisinde üç ve daha fazla kırmızı ışık ihlali yaptığı veya bir yıl içerisinde beş defa hız sınırını aşığı için sürücü belgesi geçici olarak alınanların, para cezasını ödemişlerse belgelerinin iade edilmesinin önü açılıyor.

Kural ihlali nedeniyle hakkında ceza uygulanan sürücülerin aktif ceza puanları, pasif hale getiriliyor.

ANKA’nın haberine göre; CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı ve CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, düzenlemenin; ölümlü bir kazaya karışmayan ama ehliyetine el konulan 324 bin sürücüyü de kapsayacak şekilde değiştirilmesi için önerge verdi.

Önergenin gerekçesinde şu ifadeler kullanıldı:

“Sürücü davranışlarını geliştirme eğitimi (SÜDGE) kayıtları için 2023 yılı randevu tarihlerinin tamamen dolmuş olması nedeniyle her ne sebeple olursa olsun sürücü belgeleri elinden alınmış olan vatandaşların ölümlü kazaya karışmamış olanlarının sürücü belgelerinin vatandaşlara iade edilmesi amaçlanmaktadır.”

Önergeye ilişkin söz alan CHP Uşak Milletvekili Özkan Yalım, sürücü belgesi alınanların gitmek zorunda olduğu SÜDGE ile ilgili Ankara İl Sağlık Müdürlüğü’nün yaptığı duyuruya da atıfta bulundu. Müdürlüğün duyurusunda “2023 SÜDGE kayıtları için randevu başvuruları dolmuştur. Eğitim dönemlerindeki tüm kursiyerler eğitimlerini tamamlandığında bu başvuru ekranı tekrar açılacaktır” deniliyor. Özkan Yalım, “Ölümlü kazaya karışmamış olan, trafikte her ne sebeple olursa olsun trafikte ehliyetini kaptırmış olan bu 324 bin kişinin ehliyetinin bir defaya mahsus affedilmesini talep ediyoruz” dedi.

Yalım’ın önergesi AKP ve MHP’li milletvekillerinin oylarıyla reddedildi.