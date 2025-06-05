AKP ve MHP seçmeninden liderlerine büyük darbe! Anket sonucu Ankara'da bomba etkisi yaptı...

İBB’ye ardı ardına yapılan operasyonlar sonrası AKP ile CHP arasındaki gerginliğin oluşmasına vatandaştan tepki geldi. Yeniden normalleşme" başlıklı ankette operasyonların durmasını isteyen vatandaşlar, Erdoğan ve Özel'in yeniden görüşerek siyasetteki gerginliği düşürmeye çağırdı.

İBB OPERASYONU İLE SİYASİ GERİLİM ARTIYOR

19 Mart’tan bu yana İBB’ye yürütülen soruşturmada İBB Başkanı ve CHP’nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu dahil 9 belediye başkanı tutuklandı. Siyasette yaşanan gerginlik ise dikkat çekiyor. Bu gerginliğe ise vatandaştan bile tepki geldi.

HALK “NORMALLEŞME” İSTİYOR

MetroPOLL Araştırma, "Yeniden normalleşme" başlıklı anket sonucunu yayınlandı. 8 - 22 Mayıs tarihleri arasında 2 bin 717 katılımcı ile gerçekleştirilen ankette katılımcılara, "Erdoğan ve Özel'in yeniden görüşerek siyasetteki gerginliği düşürmesi gerektiğini düşünüyor musunuz?" sorusu yöneltildi. Buna göre, halkın yüzde 69,9'u "Evet" yanıtını verirken, yüzde 25,9'u ise "Hayır" cevabını verdi.

AKP VE MHP’Lİ SEÇMENİN BİLE OPERASYONLARIN DURMASINI İSTİYOR

Siyasi partilere göre oy oranları da paylaşıldı. Ankette AKP ve MHP seçmeninin bile operasyonların bir an önce durup, Erdoğan ve Özel’in görüşerek gerginliğin düşürülmesini istedi. Ankette AKP’li seçmeninin yüzde 69,5, CHP 66,5, MHP 86,4, İYİ Parti 55,3 ve DEM Parti 76,1 şeklinde ‘evet’ cevapları verildi.