Yurdun dört bir yanında kadınlar, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü nedeniyle düzenlenen eylemlerde bir araya geldi. İstanbul Taksim'de de binlerce kadının önüne polis barikatı çekildi.

İstanbul'da kadınlar polis ablukasına alınırken TBMM Genel Kurulu'nda da gündem kadına yönelik şiddet oldu.

AKP - MHP OYLARIYLA REDDEDİLDİ

Meclis Genel Kurulu'nda CHP ve DEM Parti, 25 Kasım Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Günü dolayısıyla kadına yönelik şiddetin nedenlerinin tüm boyutlarıyla araştırılması önerisi verdi. Verilen öneri AKP- MHP oylarıyla reddedildi.

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu kadınların güvende olmadığını söyleyerek, "Sizin düzeniniz kadınları korumak değil katilleri aklamak üzerine kurulu. Siz İstanbul Sözleşmesi'nden bir gece yarısı tek bir erkeğin, tek bir imzasıyla çıktığınız gün tarafınızı seçtiniz çünkü. Siz 6284 sayılı Kanun'u tartışmaya açtığınız gün tarafınızı açıkça belli ettiniz. Bugün Türkiye'de hiçbir kadın güvende değildir" dedi.

YENİ YOL VE İYİ PARTİ TEKLİFLERİ DE REDDEDİLDİ

Genel kurulda Yeni Yol Partisi'nin 'yargı paketi', İYİ Parti'nin 'öğretmen atamaları' önerileri de AKP - MHP oylarıyla reddedildi.

KOMİSYONLAR İÇİN ÜYE SEÇİMİ

Mecliste komisyonlarda boş bulunan ve siyasi parti grubu mensubu olmayan milletvekillerine düşen üyelikler için seçim yapıldı. Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu üyeliğine HÜDA PAR Gaziantep Milletvekili Şahzade Demir ve Yeniden Refah Partisi Kocaeli Milletvekili Mehmet Aşıla, İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu üyeliğine HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı ve Batman Milletvekili Serkan Ramanlı, Avrupa Birliği Uyum Komisyonu üyeliğine Yeniden Refah Partisi İstanbul Milletvekili Doğan Bekin, Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu üyeliğine ise Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel seçildi.

Genel Kurul'da daha sonra vergiye yönelik düzenlemeleri de içeren Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine geçildi.