AKP Manisa İl Başkanı Süleyman Turgut ile MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın hayatını kaybetmesinden sonra 19 Aralık tarihinde yapılacak belediye başkanı seçiminde aday çıkarmayacaklarını ifade etti.

MHP VE AKP ŞEHZADELER'DE ADAY ÇIKARMAYACAK

AKP'li Turgut gerçekleştirdiği yazılı açıklamada, henüz 37 yaşında hayatını kaybeden Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay'ın vefatıyla derin bir üzüntü yaşadıklarını ifade ederek, merhum başkana Allah'tan rahmet, ailesine, Manisalılara ve Cumhuriyet Halk Partisi'ne başsağlığı diledi.

FERDİ ZEYREK KARARI HATIRLATILDI

AKP olarak siyasette etik duruş ve insani sorumluluk anlayışını önemsediklerinin altını çizen Turgut, daha önce Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'in vefatının ardından yapılan seçim sürecinde aday çıkarmama yönünde aldıkları kararını hatırlattı.

Turgut, şunları kaydetti:

"Aynı hassasiyet, aynı vicdani yaklaşım ve aynı siyasi etik anlayışıyla Şehzadeler Belediye Başkanımızın vefatı sonrası oluşan süreçte de AK Parti olarak aday çıkarmama kararı almış bulunuyoruz. Bu kararımız, siyasi rekabetten öte Manisa'nın birlik ve beraberliğini, toplumsal vicdanı ve ortak değerlerimizi önceleyen bir duruşun ifadesidir."

MHP Manisa İl Başkanı Cüneyt Tosuner de yazılı açıklamasında, cuma günü belediye meclisinde yapılacak başkanlık seçiminde, aday çıkarmayacaklarını ve Cumhuriyet Halk Partisinin çıkaracağı adaya destek vereceklerini bildirdi.

Tosuner, MHP olarak devlet ciddiyeti, demokrasiye saygı ve Gülşah Durbay'ın hatırasına hürmeten hareket edeceklerini ifade ederek, "Cumhuriyet Halk Partisi’nin çıkaracağı adaya, meclis üyelerimiz destek verecektir. Bu karar, herhangi bir siyasi pazarlığın değil, millet iradesine, yerel yönetim istikrarına duyulan sorumluluğun sonucudur" ifadelerini kullandı.

SEÇİMLER 19 ARALIK'TA

Manisa Valiliği tarafından Şehzadeler Belediyesi’ne gönderilen yazıya göre, Şehzadeler Belediye Meclisi 19 Aralık 2025 Cuma günü saat 16.30’da Manisa Kültür Sitesi Meclis Toplantı Salonu’nda olağanüstü toplantı gerçekleştirecek.

Toplantıda, hayatını kaybeden Başkan Gülşah Durbay’ın yerine göreve geçecek yeni belediye başkanını belirlemek için meclis üyeleri oy verecek.

Toplamda 31 üyesi bulunan Şehzadeler Belediye Meclisi’nde 18 CHP, 5 AKP, 4 MHP, 3 İYİ Parti ve 1 bağımsız meclis üyesi yer alıyor.