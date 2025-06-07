AKP ve MHP’den çok konuşulacak Özgür Özel açıklaması

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AKP ve MHP’den çok konuşulacak Özgür Özel açıklaması

AKP ve MHP heyeti bugün bayramlaştı. Yapılan görüşme sonrası yapılan açıklamalarda Özgür Özel ve CHP hedef alındı.

AKP ve MHP heyeti bayramlaşma programında bir araya geldi. İki heyetin görüşmesinde CHP Genel Başkanı Özgür Özel hedef alındı.

ÖZGÜR ÖZEL’E AĞIR ELEŞTİRİ

AKP Genel Başkan Yardımcısı Belgin Uygur, "Muvazenesini kaybetmiş bir ana muhalefet liderinden bahsediyoruz. Bırakın bir siyasi parti liderini, normal bir insanın göstermeyeceği olgunluktan ve sağduyudan uzak tavır, yaklaşım, davranışlar; toplumu kutuplaştırma, gençleri birbirine düşürme, gençleri devletin polisine karşı bir tavır ve bir eyleme yönlendirme, en hafif tabiriyle, biliyorsunuz asitle, baltayla saldırıldı polislerimize" dedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Sadir Durmaz ise "Özgür Bey insanları sokağa çağırmak, toplumu terörize etmek yerine ya da kamu görevlilerini tehdit etmek yerine şunu söylese; 'Burada böyle bir suç yoktur' dese, onu da ortaya koysa. Hukuken olması gereken, 'Burada bir suç yoktur' diyebiliyor musunuz, diyemiyorsunuz. Kendinizden eminseniz neden bu kadar telaşlısınız? Neden bu kadar hırçınsınız" açıklamasında bulundu.

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