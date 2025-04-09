AKP ve MHP'den kopan seçmen hangi partilere gidiyor! İşte partiler arası geçiş tablosu

ALF Araştırma'nın anketinde vatandaşlara “Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu yöneltildi. Ankette ortaya dikkat çeken bir partiler arası geçiş tablosu ortaya çıktı.

CHP ZİRVEYE YERLEŞTİ

2-7 Nisan ayında yapılan anket sonucuna göre “Bu pazar seçim olsa, hangi partiye oy verirsiniz?" sorusa CHP diyenlerin oranı yüzde 32,1 oldu. AKP diyen vatandaşları oranı ise yüzde 30,7 oldu.

MHP'nin oy oranı yüzde 8,5 olurken, MHP'nin ardından yüzde 8,2 oy oranı ile DEM Parti geldi.

Diğer partilerinki oy oranı ise Zafer yüzde 5,1, YRP yüzde 3,1, İYİ Parti yüzde 2,7, A Parti yüzde 2,5, BBP yüzde 2,1, TİP yüzde 1,4, YMP yüzde 1,4 olarak belirlendi.

DİKKAT ÇEKEN PARTİLER ARASI GEÇİŞ TABLOSU

ALP'nin araştırmasında en dikkat çeken ise partiler arası geçiş tablosuna oldu. Sonuçlara göre CHP seçmeninin yüzde 90,92'si partisinde kalmaya etti. DEM Parti'ye geçenlerin oranı yüzde 3,58 oldu.

İYİ Parti de yüzde 1,45 oranında diğer partilerden seçmen aldı.

CHP seçmeninin yüzde 1,17'si AKP'ye destek olacağını açıkladı.

AKP'DEN YPR'YE BÜYÜK KAYIŞ

AKP seçmeninin yüzde 84,97'si partisine desteğe devam etti. Ancak oyunu AKP yerine YRP'den yana kullanacaklarını söyleyenlerin oranı yüzde 5,18 oldu.

Diğer partileri seçenlerin oranı yüzde 2,52 olurken yüzde 2,19'u ise MHP'ye geçti. AKP'den CHP'ye geçenlerin oranı ise yüzde 1,61 oldu.

MHP'DEN ZAFER PARTİSİ'NE KAYIŞ GÖRÜLDÜ

MHP seçmeninin yüzde 81,33'ü partisine desteğe devam edeceğin söyledi. Yüzde 6,84 oranındaki AKP'li seçmen ise Zafer Partisi'ne desteğini açıkladı. MHP'li seçmenin yüzde 4,73'ü ise AKP'ye, yüzde 2,45'i ise CHP'ye oy vereceğini belirtti.

Yüzde 20,56'sı Zafer Partisi'ne oy desteğini açıklarken; yüzde 6,04'ü TİP, yüzde 5,46'sı ise AK Parti yanıtını verdi.