AKP ve MHP'lilerin yüzde kaçı protestoları destekledi? Dikkat çeken sonuç

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP ve MHP'lilerin yüzde kaçı protestoları destekledi? Dikkat çeken sonuç

Metropoll Araştırma'nın yaptığı son araştırmada vatandaşların Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması sonrası hükümet karşıtı protestolara bakışı ölçüldü.

Anket AKP ve MHP'li vatandaşların protestolara nasıl baktığı gözler önüne serdi.

Metropoll Araştırma'nın kurucusu ve yöneticisi Özer Sencar, sosyal medya hesabından paylaştığı ankette yurttaşların hükümet karşıtı protestolara bakışının ölçüldüğü araştırma sonuçlarını paylaştı.

Ankette 'Gösteri ve protestolara katılanlar sizce ne yapmıştır?' sorusunun yöneltildiği ankette, yüzde 54.6 'anayasal haklarını kullanmıştır', yüzde 36.2 'kamu düzenini bozmuştur' ve yüzde 9.2 de 'fikrim yok' cevabını verdi.

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AKP SEÇMENİ AĞIRLIKLI OLARAK 'KAMU DÜZENİ BOZULDU' DEDİ

AKP seçmeninin yüzde 19'u 'anayasal haklarını kullanmıştır' derken, yüzde 69.5 'kamu düzenini bozmuştur' yanıtını verdi.

CHP SEÇMENİNDEN YÜZDE YÜZ DESTEK ÇIKMADI

CHP seçmeninin ise yüzde 87.6'sı 'anayasal haklarını kullanmıştır' cevabını verirken, yüzde 5.5'i ise 'kamu düzenini bozmuştur' cevabından yana tercihini kullandı.

MHP'LİLERİN PROTESTOCULARA DESTEĞİ AKP'DEN YÜKSEK

MHP'lilerin ise yüzde 38.3'ü 'anayasal haklarını kullanmıştır', yüzde 53.1 de 'kamu düzenini bozmuştur' dedi.

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