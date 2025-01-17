AKP ve MHP’nin gizli maddesi ortaya çıktı. Flaş iddia

AKP milletvekillerinin, en düşük emekli maaşına yüzde 11.54 oranında zam yapılmasını öngören yasa teklifinin içine, belediye şirketlerinin çalıştırdıkları her bir işçi için devletten aldıkları asgari ücret desteğinin iptal edilmesine sebep olacak gizli bir madde koyduğu öne sürüldü.

AKP VE MHP CHP'NİN ÖNERGESİNİ REDDETTİ

Sözcü'de yer alan habere göre, gerekçede bulunmayan gizli madde, AKP’li milletvekillerinin düzenlediği yasa teklifinin TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri esnasında fark edildi.

CHP milletvekilleri, maddenin tekliften çıkarılması için önerge verdi, fakat AKP ve MHP oylarıyla önerge kabul edilmedi.

ZORA DÜŞEN BAZI BELEDİYE ŞİRKETLERİ İŞÇİ ÇIKARMAK ZORUNDA BIRAKILACAK

Mevcut uygulamada işçi çalıştıran fakat vergi ve prim borcu olmayan şirketlere işçi başına 700 lira asgari ücret desteği ödeniyor. Bu miktar 2025 yılından sonra bin liraya yükselecek. Böylece patronların cebine halkın vergilerinden toplam 68 milyar lira civarında para girecek. Bu destekten, 2016 yılından bu yana özel sektörün yanı sıra belediye şirketleri de yararlandırılıyordu. Ancak Komisyondan geçen teklifle belediyelerin işlettiği birlik ve şirketler kapsam dışına çıkarıldı.

Teklif TBMM Genel Kurulundan da geçerse güvenlik, temizlik gibi yoğun istihdam sağlayan bu şirketlere işçi başına verilen biner liralık destek kesilecek. Dolayısıyla zora düşen bazı belediye şirketleri işçi çıkarmak zorunda bırakılmış olacak.

"NE KADAR BOĞARSANIZ BOĞUN AMACINIZA ULAŞAMAYACAKSINIZ"

Düzenlemeyi eleştiren CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, belediyelerin kamu hizmetlerini engellemek amacıyla istihdam desteğinin kesildiğini belirtirken CHP’li Ömer Fethi Gürer, “Ne yaparsanız yapın, CHP’li belediyeleri ne kadar boğarsanız boğun amacınıza ulaşamayacaksınız” diye tepki gösterdi. İYİ Partili Erhan Usta da belediye şirketlerinin diğer şirketlerden farkı olmadığını, prim ve vergi borcunu ödeyen hiçbir şirketin desteğinin kesilemeyeceğini söyledi.