AKP ve MHP’nin soykırım sessizliğinin nedeni ortaya çıktı! Ünlü yazar geçmişi hatırlatarak açıkladı...

DEM Partili George Aslan'ın sözde Ermeni soykırımını ortaya atması ve Talat Paşa heykelinin dikilmesine tepki göstermesi sonrası tepki gösteren İYİ Partili Yasin Öztürk, kınama cezası almıştı. AKP ve MHP’nin sessiz kalmasının nedenine ilişkin, ünlü yazar Saygı Öztürk köşe yazısında aktardı. Öztürk, “AKP ve MHP’nin geçmişte söylenen benzer sözlere Şimdi sessiz kalmalarının DEM Parti’den Anayasa değişikliği sırasında destek alınmasına bağlanıyor” dedi.

DEM’Lİ ERMENİ VEKİL SÖZDE SOYKIRIMI MECLİS’TE SAVUNMUŞLARDI

DEM Partili George Aslan'ın sözde Ermeni soykırımını ortaya atması ve Talat Paşa heykelinin dikilmesine tepki göstermesi üzerine İYİ Parti Manisa Milletvekili Şenol Sunat kürsüde söz alarak sert tepki göstermişti. CHP'li TBMM Başkanvekili Tekin Bingöl, Sunat'ın açıklamasına müdahale ederek kesmişti. Bunun üzerine İYİ Partili TBMM Başkanlık Kâtibi Yasin Öztürk, Bingöl'ün masasına vurarak tarafsız olmasını talep etti. Başkanvekili Bingöl'ün İYİ Partili Sunat'a müdahale etmesi ve kullandığı "lanetliyoruz" ifadesi nedeniyle onu uyarması üzerine Yasin Öztürk, Bingöl'e "Talât Paşa'yı lanetlediler burada, olmaz öyle!" diye tepkisini dile getirdi.

İYİ Parti Meclis Grubu "Türk Milleti soykırım yapmamıştır" görüşünü savunan Yasin Öztürk’ün, AKP, CHP ve DEM Parti milletvekillerinin oylarıyla kınama cezası alması üzerine Meclis Genel Kurulunu terk etti. İYİ Parti ise DEM Partili George Aslan'ın sözlerinin tutanaktan çıkarılması için Meclis’e başvuruda bulundu.

AKP VE MHP’NİN SOYKIRIM SESSİZLİĞİNİN NEDENİ

AKP’nin ve MHP’nin sessiz kalması ise ünlü yazar Saygı Öztürk’ün dikkatini çekti. Öztürk, bugünkü köşe yazısında sessizliğin ana sebebini yazdı. Öztürk, “AKP ve MHP’nin geçmişte söylenen benzer sözlere Şimdi sessiz kalmalarının DEM Parti’den Anayasa değişikliği sırasında destek alınmasına bağlanıyor” dedi.

GEÇMİŞTE ENGELLEMİŞLERDİ

Öztürk, geçmişte aynı olaya benzer durumda AKP ve MHP’nin oyları ile engellenen soykırımı hatırlatırken, “Gazi Meclis’te “Sözde Ermeni soykırımından bahsedip, diasporanın sözcülüğünü yapmak” yaptırım sebebiydi. 13 Ocak 2017 tarihinde TBMM’nin 57’nci birleşiminin altıncı oturumunda dönemin HDP’li Milletvekili Garo Paylan’ın sözlerine gösterilen tepki ve uygulanacak yaptırım ele alındı. Sekiz yıl önce, Paylan’ın sözlerinin tutanaktan çıkarılması ve yaptırım uygulanmasında HDP dışındaki tüm partiler birleşmişti. Sekiz yıl sonra benzer konuşma yapan DEM’li milletvekilinin sözlerinin tutanaktan çıkarılmaması için sadece İYİ Parti’nin harekete geçtiğini öğreniyoruz” şeklinde konuştu.