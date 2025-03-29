AKP ve MHP'ye soğuk duş! İmamoğlu protestolarının ardından ilk ankette çarpıcı sonuçlar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP ve MHP'ye soğuk duş! İmamoğlu protestolarının ardından ilk ankette çarpıcı sonuçlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına tepki olarak gerçekleştirilen protestolarının ardından ilk genel seçim anketi ortaya çıktı.

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasının ardından protestolarla beraber anketlerdeki durum da merak konusu oldu.

Anket şirketlerinden ilk sonuçlar gelmeye başlarken, ortaya çıkan tablodaki veriler son durumu ortaya koydu.

CHP İLK SIRAYA YERLEŞTİ

Ser Araştırma'nın 24-27 Mart tarihleri arasında yaptığı anket sonuçlarına göre CHP birincisıraya yerleşirken, AKP ve MHP'ye olan desteğin azaldığı görüldü.

26 ilde 2 bin kişiyle CATI (Bilgisayar Destekli Telefonda Anket) yöntemiyle yapılan anket çalışmasında CHP'nin yüzde 33,8 oranla birinci sıraya yerleştiği görüldü.

AKP ise 30,2'lik oranla ikinci sırada yer aldı.

MHP'NİN DESTEKÇİLERİNDE BÜYÜK DÜŞÜŞ

CHP'nin geçtiğimiz ayki oy desteği yüzde 30,4 olurken yüzde 3,4 artış yaşandığı görüldü.

MHP'nin Şubat ayındaki oy desteği yüzde 8,1 olurken; Mart ayında oy desteği yüzde 7,5 oldu.

İşte anket sonucu;

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