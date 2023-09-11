AKP ve YSK ile sinsi operasyonlar

AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kabine toplantısı sonrası yaptığı açıklamaya güleyim mi ağlayayım mı bilemedim.

Erdoğan dedi ki;

-"Sinsi operasyonların kol gezdiği sosyal medyadan etkilenerek bu furyaya katılanların sayısı az değildir...”

Haydi gel Erdoğan;

21 yıldır yaşadığımız, “Sinsi operasyonlar” tanımına Yüksek Seçim Kurulu’ndan (YSK) başlayalım.

Sinsi operasyon ve YSK

2002 yılı seçiminde Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının tüm itirazlarına rağmen Tufan Algan başkanlığındaki YSK ile kumpas kurdunuz.

-“Muhtar dahi olamaz” denilen siyasi yasaklı Recep Tayyip Erdoğan, Genel Başkanı olarak hem de adı oy pusulalarında yer alarak AKP iktidarını seçime soktu.

Sinsi operasyon yine YSK

AKP 200 bin seçmenin bulunduğu Siirt seçiminde Pervari ilçesine bağlı sadece bin 900 seçmenin olduğu Doğanköy seçiminin iptali için YSK’ya başvurdu.

Bir CHP, bir DHP ve bir AKP’linin seçildiği Siirt seçimini Tufan Algan başkanlığındaki YSK Siirt seçimini iptal etti.

Aynı milletvekilleri ile seçimlerin yenilenmesi gerekirken YSK, Erdoğan’ın aday olmasını kabul edince 3 milletvekilliğini de AKP kazandı.

Sinsi operasyon yine YSK

2014’te ilk kez Cumhurbaşkanı adayı olan Erdoğan'ın iki farklı diploma kopyası ortaya çıktı…

Noterin orijinal bir diploma olmadan fotokopiye yasaya aykırı olarak “aslı gibi” onay vermesi üzerine Erdoğan, bu belgeyi YSK’ya sundu.

Hukukçu Ömer Faruk Eminağaoğlu, YSK'ya "sahte resmî belge kullanıldığı" iddiasıyla başvurdu.

Yine Tufan Algan yine YSK, Erdoğan'ın noter tasdikli bir üniversite diploması konusunda incelemenin görev alanına girmediğine karar verdi.

Diplomanın orijinali hâlâ yok ama Erdoğan halen Cumhurbaşkanı.

Sinsi operasyon yine YSK

2017’da Tek Adam Rejimi için yapılan anayasa değişikliği referandumunda oy verme devam ederken YSK’ya, “Bazı sandık kurulları seçmene oy pusulası ve zarflarını sandık kurulu mührüyle mühürlemeden veriyorlar” şeklinde yoğun şikâyetler yağdı.

AKP hemen YSK’ya başvurarak bu oyların da geçerli olmasını istedi.

Sadi Güven başkanlığında toplanan YSK şu kararı aldı:

-“Mühür taşımayan oy pusulası ve zarfların dışarıdan getirilerek kullanıldığı kanıtlanmadıkça geçerli sayılmasına karar vermiştir."

Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanunun 98'inci maddesi hükmü yok sayıldı.

Yasaya göre geçersiz olması gereken 2,5 milyon oy YSK tarafından geçerli sayıldı.

25 milyon 133 bin 391 kişi, yüzde 51,43 oy vererek "Evet" dedi.

23 milyon 758 bin 401 kişi, yüzde 48,57 oy vererek "Hayır" dedi.

Eğer 2,5 milyon oy YSK tarafından yasa uygulanarak iptal edilseydi sonuç şöyle olacaktı:

-Evet: 22 milyon 633 bin 391.

-Hayır: 23 milyon 758 bin 401

Görüldüğü gibi parlamenter rejim sonlanmayacak ve ucube Tek Adam Rejimi kabul edilmeyecekti.

Yine Sadi Güven yine YSK’nın kumpası sonucunda Türkiye’de rejim değişti.

Sinsi operasyon yine YSK

2019 yerel seçiminde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimini AKP’li Binali Yıldırım’a 8 bin 500 oy fark atan CHP’li Ekrem İmamoğlu kazandı.

AKP, YSK’ya başvurup seçimin iptalini istedi.

AKP ister de YSK yapmaz mı?

Yine Sadi Güven, yine YSK, aynı zarftan çıkan 4 oydan 3’üne, “geçerli” dedi, sadece Büyükşehir’in başkanlık seçimini “geçersiz” diye iptal etti.

23 Haziran’da CHP’li Ekrem İmamoğlu 804 bin oyla AKP’yi de YSK’yı da yerle yeksan etti.

Sinsi operasyon yine YSK

2014 ve 2018’de Cumhurbaşkanı seçilen Recep Tayyip Erdoğan kendisi karar vererek cumhurbaşkanı ve milletvekili seçim tarihini 14 Mayıs 2023 olarak açıkladı.

Anayasa’nın 101. Maddesinin, “Bir kişi en fazla 2 kez cumhurbaşkanı olabilir” hükmünü çiğneyen YSK bu kez Ahmet Yener başkanlığında Erdoğan’ın 3. kez adaylığını hiçbir anayasa hükmüne dayanmadan kabul etti.

28 Mayıs’ta anayasal meşruiyeti olmayan seçilmiş Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu.

Sinsi operasyonlarınız bu kadar değil ki, bak bunlar da var Erdoğan:

-Ergenekon,

-Balyoz,

-Fenerbahçe,

-Kozmik Oda,

-28 Şubat Davası,

-Kemal Kılıçdaroğlu ve PKK videosu,

-Can Atalay esareti…

AKP önce FETÖ ile el ele şu eğitimleri aldı:

-Kumpas nasıl kurulur?

-İftira nasıl atılır?

-Sinsi operasyon nasıl yapılır?