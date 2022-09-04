İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Demokrat Parti Genel Başkanı iken AKP lideri Recep Tayyip Erdoğan'a çok sert sözlerle hakaretler yağdırdığı biliniyor.

AKP'ye transfer olduktan sonra Genel Başkan Yardımcısı yapılarak Erdoğan tarafından taltif edilen Soylu, Devlet Bahçeli'ye de MHP'ye de çok ağır hakaret etmişti:

-"Devlet Bahçeli, MHP'yi CHP'nin metresi yaptı."

Bugün can ciğer kuzu sarması oldular.

O gün ise MHP'den yanıt özetle şöyle gelmişti:

"Onu Demokrat Parti Genel Başkanı olarak tanıdık. Demokrat Parti Genel Başkanı sıfatını taşırken sabahtan akşama kadar;

-AKP'nin ve Recep Tayyip Erdoğan'ın vatanı nasıl sattığını, nasıl yolsuzluklara bulaştığını, İsrail'e nasıl hizmet ettiğini, Adnan Menderes'i nasıl istismar ettiğini, yalanlarını-dolanlarını anlatıyordu.

Sonra Süleyman Soylu denilen bu adamı bir sabah kalktığımızda da "Evime geldim" diyerek Recep Tayyip Erdoğan'a AKP rozeti taktırırken gördük.

Demokrat Parti Genel Başkanı iken cılız ve zayıf bir tipti, şimdi AKP'de Genel Başkan Yardımcısı olunca aldığı kilolar göze batıyor.

-Süleyman iyi yiyor, AKP de bu Süleyman'a iyi bakıyor.

Süleyman da bunun hakkını vermek için canla-başla çalışıyor. Öyle bir çalışıyor ki, yakında;

-'AKP yeni bir siyasi palyaço yarattı…'

Derlerse kimse de şaşkınlık yaratmayacaktır.

Besiye çekilmiş Sülo, öyle coşmuş ki ağzından çıkanı kulağı duymayacak şekilde;

-'MHP'yi bu Devlet Bahçeli'nin getirdiği hâli görüyor musunuz? Koskoca CHP'ye metres yaptı MHP'yi. MHP'li kardeşlerimiz Bahçeli'yi affetmeyecek.'

Cümlelerini kurmuştur.

Sülo bu cümleyi niye kuruyor?

MHP'nin CHP ile birlikte 'Milliyetçi-muhafazakâr, Türkoğlu Türk' Prof. Dr. Ekmeleddin İhsanoğlu'nu desteklemesi yüzünden…

Şimdi lafı uzatmadan MHP'ye 'CHP metresi' diyen Süleyman Soylu'ya soralım.

-Öcalan'ın fahişesi, Barzani'nin orospusu, IŞİD'in kırığı, PYD'nin yosması, BOP peydahlaması olmak nasıl bir şey Süleyman Soylu?

Cevap ver Süleyman Soylu?

-Daha dün sövdüğün -küfür ettiğin AKP ve Recep Tayyip Erdoğan'ın gözüne böyle girme sözleşmesi mi yaptın?

Recep Tayyip Erdoğan'a ve AKP'ye neler demiyordun ki, besiye çekilmek için hepsini, yaladın yuttun ve

-AKP'nin metresi oldun.

-Kötü yola düştün.

Kötü yolunun şartlarını bir başkasına bulaştırmaya çalışıyorsun.

Sülo anlat hele şu sözleri niye kullanmıştın?

"Yolsuzluk, yoksulluk, işsizlik bu milletin kaderi haline getirildi. Türkiye'nin birliği, beraberliği, bölünmez bütünlüğü konusunda ülkenin her köşesinde endişeler var. Hükümet, Türkiye'nin ayarını bozmuştur. Türkiye'nin ayarı bozulmuştur. Türkiye'nin ayarı ancak seçimle düzelir."

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"Bunların boğazlarında üç tane çıngırak var. Birincisi Şaban Dişli. İkincisi ise Deniz Feneri. Üçüncüsü de 8'inci sınıf kitaplarında 1960 yılı darbesinin, Adnan Menderes'in kötü yönetiminin anlatılması oldu. Bunu da biz ortaya çıkarttık. Yuh olsun sana Başbakan yuh..."

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"Biz yüzde 47 oy aldık diyerek kimseye zulmedemezsiniz, kimse size zulüm yapma yetkisi vermiyor."

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"Millete gelince, çiftçiye gelince Kasımpaşalı, Barzani'ye geldiğinde suskun kedisin."

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"Halk 29 Mart'ta hükümete zıkkımın kökünü gösterecek… Her üç gençten birisi işsizlik girdabı içinde. Son 5 ayda 650 bin insanımız işsiz kaldı. Fabrikalar kapanmış, vergisini, elektrik, doğal gazını ödeyemeyen esnaf kepenk kapatıyor. Bu hükümet 6,5 yılda 220 milyar dolar borçtan 507 milyar dolar borca çıkarttı."

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"Sen Olmert'le görüşüyorsun, ertesi gün bu katliamlar oluyor. Eğer Kırat iktidarda olsaydı, gök kubbe bu katliamı yapanların başına yıkılırdı."

Önce çıktın, "arabulucuyum" dedin, şimdi bölgedeki Müslüman ülkelerin kalbini almakla görevlendirildin. Ey Recep Tayyip Erdoğan, boyun eğdin, emir eri oldun, milletin ümitlerini boşa çıkardın. Boyan döküldü Tayyip Erdoğan."

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"Menderes'in yanına hak etmediği halde Erdoğan'ın fotoğrafını koyuyorlar, utanıyorum."

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"Recep Tayyip Erdoğan Sen kim, Menderes kim?"

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Ey Sülo ,bu sözleri söylediğin halde AKP rozeti takıp, AKP'de aldığın görevden dolayı sana siyasetin nesi diyelim?

Yardımcı ol bize Sülo, sana ne diyelim?

Sana bu siyasi omurgasızlığından dolayı ,her türlü yakıştırmayı yapsak hiç ıskalamış olur muyuz?

-Ona buna tip lakabı takan Sülo, dön aynaya da kendi tipine bir bak… Aynada siyasetin nesini görüyorsun bize de anlat.

Yazan: MHP lideri Devlet Bahçeli'nin Basın Danışman Yıldıray Çiçek