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Orhan UĞUROĞLU
Orhan UĞUROĞLU

AKP zenginlerin partisi CHP emekçilerin partisi

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17 Ocak 2023 Salı

"Rahmetli Hüseyin dedem bir kalorifer işçisiydi. Ben aynı zamanda bir kalorifer işçisinin torunuyum" dedi işçileri ile kucaklaştı.

 

"Çankaya Belediye Başkanı merhum babam Doğan Taşdelen toplu iş sözleşmelerinde öncü oldu. Ben de onun oğlu olarak sizin sadece başkanınız değil, arkadaşınız, yoldaşınızım. Ben bir Belediye Başkanı olarak bütün işçi kardeşlerime baktığımda işçi babamı ve işçi dedemi görüyorum" dedi; sendikacılar ayağa kalktılar el ele işçileri selamladılar…

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, Genel İş Başkanı Remzi Çalışkan ve DİSK Genel İş Çankaya 1 Nolu Şube Başkanı İsmail Yıldırım ile toplu sözleşme imzaladılar.

-Yüzde 134 ile yüzde 147 arasında artış yaptı.

-En düşük işçi maaşı 14.375 lira oldu.

Taşdelen, "İşçisin sen işçi kal" demedi.

Belediye çalışanlarını AKP iktidarının vahşi kapitalizmine de enflasyon canavarına da kurban etmedi.

Bu zam oranı CHP'nin AKP ile farkını ortaya koyan müthiş bir örnek oldu.

CHP; işçi, memur, emekli ve dar gelirli emekçi dostu sosyal demokrat partidir.

AKP; zengini daha zengin yapan kapitalist bir partidir.

Tek Adam Rejiminde Recep Tayyip Erdoğan kabinesi asgari ücrete 1 Ocak itibarıyla yüzde 54,66 oranında zam yaptı.

-Asgari ücret 8 bin 506 lira oldu.

Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen'i arayarak sordum:

-ÇANPAŞ ile imzaladığınız bu sözleşme tamam ama belediyenizin diğer şirketleri de yararlanacak mı?

Taşdelen dedi ki;

"Elbette eşit işe eşit ücret olacak. Ben işçi dostuyum, işçi oğluyum, işçi torunuyum. Emekçi kardeşlerim arasında asla ayrım yapmam. Analarının ak sütü gibi helal olsun.

Bu tarihî bir toplu iş sözleşmesidir. Türkiye için de bir rekordur. Yüzde 134 ile yüzde 147 arasında artış yaptık. İMAR, BELDE, ÇANPAŞ çalışanlarını kapsayacak.

Belediye emekçileri ile birlikte çalışıyor, Çankayalılara hizmet veriyoruz.

Tüm çalışanlarımız benim canlarım, benim yoldaşlarımdır."

-Sordum: Zam oranı nasıl yansıyacak? Diğer ekonomik haklar neler?

Taşdelen dedi ki;

"15+15 olan ikramiyelerini 30+30 olarak düzenledik.

Özel güvenlikçilerimize 40 saat verdik. Cumartesi'ni hafta sonu yaptık.

Yaptığımız toplu iş sözleşmesiyle yol, yemek dâhil en düşük net maaş 14.375 lira oldu. Bu bir rekorudur.

Bunun altında benim imzam olmasından ve CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun direktifleri doğrultusunda sosyal belediyecilik yapmaktan da onur duyuyorum.

Vurgulamak isterim ki, Çankaya Belediyesi hiçbir kira ödemeyen kendi mülklerinde hizmet veren ve bir lira borcu olmayan bir noktaya geldi."

Taşdelen ile konuşurken hayranı olduğum merhum Cem Karaca'nın "Tamirci Çırağı" şarkısının şu sözleri aklıma geldi:

Arabanın kapısını açtım girsin içeri...

Kalktı hilal kaşları, sordu kim bu serseri?

Çekti gitti arabayla egzozuna boğuldum,

Gözümde tomurcuk yaşlar ağır ağır doğruldum.

Ustam geldi, sırtıma vurdu, unut dedi romanları,

İşçisin sen işçi kal giy dedi tulumları...

İşçisin sen işçi kal…

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