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  • AKP'de 90 milletvekili tek bir yerden haber bekliyor. Her şey gelecek habere göre şekillenecek

AKP'de 90 milletvekili tek bir yerden haber bekliyor. Her şey gelecek habere göre şekillenecek

AKP'de ç-seçim hazırlıklarını tüm hızıyla sürerken mevcut milletvekillerinin yarıya yakınının değişebileceği konuşuluyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan “Kadro yenilenmesi bayrak değişimi olarak görülmeli. 2023 seçimleri için güçlü bir kadro oluşturacağız” açıklamasında bulunmuştu.

Haber Giriş: 30 Eylül 2022 Cuma - 13:07
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AKP'de 90 milletvekili tek bir yerden haber bekliyor. Her şey gelecek habere göre şekillenecek. AKP vitrininin yarısı yenileniyor

AKP'de 90 milletvekili tek bir yerden haber bekliyor. Her şey gelecek habere göre şekillenecek
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AKP, ‘Türkiye’nin yüzyılı’ konsepti ile 2023 vizyon belgesine yönelik hazırlıklarını sürdürürken, bir yandan kadroların yenilenmesine yönelik çalışma yürütüyor. AK Parti yönetimi, ‘üç dönem üst üste milletvekili olanların bir dönem ara vermeden yeniden milletvekili olamayacağı’ yasağı kapsamına giren milletvekilleri ile ilgili çalışma başlattı.  

Türkiye Gazetesi’nden Yücel Kayaoğlu’nun haberine göre, Edinilen bilgilere göre AKP’de şu anda 90-100 civarında milletvekili üç dönem kuralına takılıyor. Ancak, parti tüzüğünde daha önce yapılan değişiklikle üç dönem kuralına takılanların milletvekili listesine girip girmemesi konusundaki yetki MKYK’ya verilmişti. Bir anlamda üç dönem kuralında esnemeye gidilmişti.

2023 seçimleri için hazırlanacak aday listelerinde üç dönem kuralından muaf tutulacak milletvekillerine MKYK karar verecek. Üç dönem kuralına takılan isimlerle ilgili yapılan çalışmalar konusunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a da bilgi verildiği ve Cumhurbaşkanı’nın ‘Hazırlık yapın, getirin bakalım’ dediği belirtildi.

AKP’nin mevcut milletvekillerinin yarıya yakının değişebileceği değerlendirmesi yapılırken, Cumhurbaşkanı Erdoğan “Aksama olan yerlerde değişiklikler yapılacak. Kadro yenilenmesi bayrak değişimi olarak görülmeli. 2023 seçimleri için güçlü bir kadro oluşturacağız” dedi.

LİSTEDE AĞIR TOPLAR VAR

Binali Yıldırım, Hayati Yazıcı, Hamza Dağ, Ali İhsan Yavuz, Yalçın Akdoğan, Tuğrul Türkeş, Yılmaz Tunç; Cevdet Yılmaz, Hakan Çavuşoğlu; Fikri Işık, Öznur Çalık ve İsmet Yılmaz’ın da bulunduğu 90-100 civarında isimden bazıları üç dönem, bazıları da beş dönemdir milletvekilliği yapıyor.

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Ali Erdem
30.09.2022 13:27
2002'den bugüne gittikçe kalitesi düşen kadrolarıyla iş tutan Akp şimdi iyi ve güçlü bir kadro mu kuracak. Kursa ne olacak, tek adam mantığı olduktan sonra.  
 
Abbas
30.09.2022 13:12
Sayın vekiller ya şimdi harekete geçin, yada mezara kadar susun!!!  
 
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