AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 dönem kuralına takıldığı için 2028 yılında adaylığına engel oluyor. Bu noktada yeniden aday olabilmesi için ya Meclis'in en az 360 oyla erken seçim kararı alması ya da Anayasa değişikliği alması gerekiyor.

Erdoğan'ın adaylık konusunda “Aday olma derdim” şeklinde açıklamasına Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den “Cayma hakkı yok” çıkışı gelmişti.

BİLAL SESLERİ YÜKSELİYOR

Son günlerde AKP içerisinde, Erdoğan sonrası isimler konuşulmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın, damatlar Berat Albayrak, Selçuk Bayraktar ve Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan kulislerde konuşulan adaylar arasında yer aldı.

Bunların içinde yer alan Bilal Erdoğan’ın son dönemde etkinliklere katılarak medyada ön plana çıkması ise dikkat çekiyor. Dün ise ünlü gazeteci İsmail Saymaz, “ AKP kulislerinde Erdoğan'ın AKP Genel Başkanlığını Bilal Erdoğan'a bırakmayı düşündüğü” iddiasında bulunmuştu.

AKP'DE 'ABİ' DÖNEMİ

Bilal Erdoğan iddialarına ise AKP’nin kuruluş aşamasından 2019 yılına kadar yer alan ve şimdilerde Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı olan Ayhan Sefer Üstün, katıldığı bir programda AKP’nin başına Bilal Erdoğan’ın geçeceğini iddia etti.

Teşkilat yapılanmasını iyi bilen Üstün, AKP’nin yeni genç teşkilat başkanı Ahmet Büyükgümüş’e parmak basarak, “Teşkilat başkanlığına 1990 doğumlu bir kardeşimizi getirdiler. Bir önceki teşkilat başkanı da Bilal Erdoğan’ın arkadaşıydı. Ama artık aynı yaşıtta birinin dahil orada istenmediği görülüyor. Daha genç bir çocuk olacak. ‘Bilal abi’ diye hitap edebilecek birileri lazım. Bu arkadaşımız neredeyse her hafta bir iki ilçe başkanlığı değişiklikleri yapıyor. Bu değişiklikler başka partide olsa davul zurna ile duyurulurdu. Bunlar AKP’de olunca geçiştirilen konular oluyor” ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan’ın İngiltere’ye ve üniversitelerde etkinliklere gitmesini Üstün, ‘projelerin hayata geçirilme düşüncesi’ olduğunu söyledi.