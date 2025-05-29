AKP'de Anayasa Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi belli oldu!

Kaynak: İHA
AKP'de Anayasa Komisyonu’nun ilk toplantı tarihi belli oldu!

AKP'de kurulan Anayasa Komisyonu, ilk toplantısını 4 Haziran'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek.

AKP'de kurulan Anayasa Komisyonu, ilk toplantısını 4 Haziran'da saat 16.00'da Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirecek. 10 hukukçudan oluşan ekibe Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlık edecek. Komisyonda AKP Genel Başkanvekilleri Efkan Ala ve Mustafa Elitaş, AKP Genel Başkan Yardımcıları Hayati Yazıcı ve Ali İhsan Yavuz, AKP Sözcüsü Ömer Çelik, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, AKP Grup Başkanvekilleri Özlem Zengin, Muhammet Emin Akbaşoğlu ve Bahadır Yenişehirlioğlu yer alacak.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda, "10 hukukçu arkadaşımı görevlendirdim ve şimdi bu hukukçu arkadaşlarımız çalışmaya başlayacaklar" demişti.

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