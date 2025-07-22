AKP'de büyük çatlak! Ankara kulisleri çalkalanıyor

Gazeteci Barış Terkoğlu, AKP’nin Kızılcahamam kampında yaşananları aktardığı açıklamasında, tutuklu kanser hastası Murat Çalık’a ilişkin çarpıcı kulis bilgileri paylaştı.

Terkoğlu, Çalık’ın cezaevinden hastane camından annesine el salladığı görüntülerin kamuoyunda büyük infial yarattığını, bu durumun AKP içinde de rahatsızlık doğurduğunu belirtti.

“Bir kanser hastası hala tutuklu, serbest bırakılmıyor. Annesi hastanenin kapısından ona el sallıyor” diyen Terkoğlu, kamp sırasında bazı AKP’lilerin bu uygulamayı sorguladığını ve “Bu görüntüler aleyhimize döner mi?” sorusunu dillendirdiğini söyledi.

Onlar TV'den Terkoğlu’nun aktardığına göre, parti içinden gelen “Neden bırakılmıyor?” sorusuna Çalık’ın söylendiği kadar hasta olmadığını ve asıl gerekçenin “Ekrem İmamoğlu’nun kasası” olduğu iddiası olduğuna dair bir "bilgi notu" geçildi.

Çalık’ın henüz hüküm giymediğini ve sadece tutuklu olduğunu vurgulayan Terkoğlu:

“Tutukluluk bir tedbirdir. Hâkim ‘tedavi olsun, tutuksuz yargılansın’ diyebilir. Ama yargı gözünü karartmış durumda. Bu, hukukun ruhundan ne kadar uzaklaşıldığının da göstergesi.”

Terkoğlu, son olarak bu uygulamaları görüp susanların da düşünmesi gerektiğini söyledi:

“Bu zulmü yapanlarla masaya oturacak olanlar şapkayı önüne koyup bir kez daha düşünmeli.”