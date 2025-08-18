AKP'de büyük çatlak! Erdoğan veto edecek

MASAK’ın geçen haftalarda yayınladığı tebliğle beraber 2 milyon liraya kadar para transferle rinde 20 karakterlik yazılı izahat, 20 milyona kadar işlemlerde ‘sorgu formu’ doldurulacak, 20 milyonu aşan para transferlerinde ise sorgu formunun yanında paranın transfer amacı, kaynağı ve ispat belgeleri istenecek.

“ERDOĞAN SICAK BAKMIYOR”

Düzenlemeye göre Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in tebliğiyle parayı ‘Nereden buldun’ diye sorulacak.

Ankara kulislerinde konuşulanlara göre Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şimşek’in bu girişimine sıcak bakmıyor. 2026 başında yürürlüğe girecek tebliğ, “büyük ihtimalle Cumhurbaşkanı tarafından onaylanmayacak ya da yürürlük tarihi ileri yıllara ertelenecek”