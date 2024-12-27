AKP'de büyük değişim yaşanacak! Erdoğan'ın hamlesi ortaya çıktı. Kulisler tarihi açıkladı

31 Mart Yerel Seçimlerinin ardından AKP iktidara geldiği günden beri ilk kez bir seçimden ikinci parti olarak çıktı. Seçimin ardından AKP cephesinde bir süre sessizlik hakim olurken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan kabinede değişiklik sinyali geldi.

Verilen sinyal sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca görevi Kemal Memişoğlu'na; Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki ise görevi koltuğun eski sahibi ve yerel seçimde AKP'nin İBB adayı olan Murat Kurum'a devretti.

KABİNEDE DEĞİŞİKLİK İDDİASI

Ankara kulislerinde ise sık sık bu değişimin devam edeceği konuşuluyordu. Gazeteci Bülent Aydemir, sosyal medya hesabından AKP’deki değişim ile ilgili yeni iddialarda bulundu. Ocak ayının ikinci haftasına vurgu yapan Aydemir, kabinede 8-9 ismi kapsayan büyük bir değişim olacağını öne sürdü.

Aydemir, şunları söyledi,

"Cumhurbaşkanı kabineden çıkan bazı isimleri, şubat ayındaki kongreden sonra parti yönetimine alacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yenilik ve değişim hareketinde siyasi tabanda/halkta karşılığı olan, liyakatli isimlere görev vermeyi planlıyor."