AKP'de büyük deprem! Binlerce kişi istifa etti: İşte nedeni...

Düzenleme: Kaynak: Sözcü
AKP'de büyük deprem! Binlerce kişi istifa etti: İşte nedeni...

AKP'nin Fethiye teşkilatında istemedikleri kişinin ilçe başkanı olarak dayatılmasına tepki gösteren 2 bin kişi partiden istifa etti.

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, İYİ Parti'den belediye meclis üyesi seçilen Kadir Sarıhan'ın AKP'nin ilçe başkanlığına aday gösterilmek istenmesiyle istifalar ortaya çıktı.

2 BİN KİŞİ DESTEK VERDİ

Sözcü'nün haberine göre, Sarıhan'ın ilçe başkanlığına karşı çıkan partililer bir imza kampanyası başlattı. Kampanya, kısa sürede büyük ilgi görerek 2 bin imzaya ulaştı. Ancak Sarıhan, kendisine karşı yapılan bu girişimler nedeniyle kampanya düzenleyenler hakkında şikayette bulundu.

Savcılığa ifade verenler arasında, geçtiğimiz aya kadar İlçe Başkanı görevinde bulunan Murat Çağlar Ayıkol, 2024 Fethiye Belediye Başkan Adayı Muhammet Kökten gibi isimler yer aldı.

Eski İlçe Başkanı Ayıkol, “Atama partimizde şok etkisi yarattığı gibi, hayal kırıklığı oldu. Cumhurbaşkanımız Muğla’dan yükselen sese kulak versin” dedi.

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