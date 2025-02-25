AKP’de büyük kriz! Erdoğan bunu duyarsa…

AKP’deki yapılan kongrede yarı yarıya değişim yaşandı. Ancak yaşanan değişim partinin yeni yönetimi için “Muhalefetten transferlerle ‘sözde’ yeni kadro” tanımlaması yapıldı. Bazı partililer ise “Parti hafızası olan ve partiye emek verenler yerine partiye hakaret edenler listede yerini aldı” eleştirisinde bulundu.

AKP’DE DEĞİŞİM YÜZDE 53’Ü BULMUŞTU

22 yıllık AKP iktidarı, geçtiğimiz yerel seçimlerde sona ermişti. CHP, ilk kez AKP’nin önüne geçerek birinci parti konumuna gelmişti. Bu noktada AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, parti içerisinde değişim sinyallerini vermişti. Son olarak AKP’nin kongresinde MKYK’da 75 kişilik ekibin yüzde 53'ü değişmişti.

YENİ LİSTEDE ESKİ MUHALİF İSİMLERDE YER ALDI

Yeni listede yakın zamanda İYİ Parti'den istifa ederek iktidar saflarında yer alan; Dursun Ataş, İdris Nabi Hatipoğlu, Kürşad Zorlu, Seyithan İzsiz ve Ünal Karaman ile Gelecek Partisi'nden ayrılarak gelen Nedim Yamalı ve daha dün AKP rozeti takan Serap Yazıcı'nın listede yer alması dikkat çekmişti.

AKP’LİLERİ RAHATSIZ ETTİ

Partide geçmişi olmayan ve muhalefetten transfer edilen isimler ise partilileri rahatsız etti. Cumhuriyet’in kaynaklardan aldığı bilgiye göre; partinin yeni yönetimini “Muhalefetten transferlerle ‘sözde’ yeni kadro” olarak adlandırdı. Erdoğan’ın kongre öncesi “Çalışmayanı dinlendireceğiz” sözlerine dikkat çeken kaynaklar, partide hiç çalışmamış isimlerin yönetime gelmesinin seçmen gözünde olumsuz bir etki yaratacağına ayak basıyor. Bazı partililer ise “Parti hafızası olan ve partiye emek verenler yerine partiye hakaret edenler listede yerini aldı” eleştirisinde bulunuyor.

Bazı kaynaklar, kongrenin ardından partide yeniler-eskiler kavgasının başlayacağını iddia ediyor. Söz konusu tartışmaların partiyi yıpratacağı belirtilirken 2028 seçim kadrosunun bekleneni karşılamadığı da ifade ediliyor.