AKP'de çalışanların aldığı maaş ortaya çıktı! Zam ve ikramiye kaldırılınca ağladılar

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'de çalışanların aldığı maaş ortaya çıktı! Zam ve ikramiye kaldırılınca ağladılar

Gazeteci İsmail Saymaz, AKP’de 300 çalışanın yılbaşında söz verilen zammı ve ikramiyeyi alamadığı için isyan ettiğini yazdı.

31 Mart yerel seçimlerinde hüsrana uğrayan AKP’yi de ‘ekonomik kriz’ vurdu. 300 çalışanın yılbaşında söz verilen ikramiyeyi alamayacağını öğrenildi.

Partiden çalışanlara resmi bir açıklama da yapılmadı.

“BU SEÇİM SONUÇLARIYLA CUMHURBAŞKANI’NDAN İKRAMİYE İSTEYEMEM”

Partinin Mali İşleri Başkanı Vedat Demiröz’ün “Bu seçim sonuçları ile Cumhurbaşkanı’nın önüne ikramiye dosyasını götürmeye yüzüm yok” dediğini öne sürüldü.

Demiröz’ün ayrıca tasarruf tedbirleri kapsamında her yerde kesintiye gidileceğini, ikramiyelerin ekstra gider olduğu için yatırılmayacağını söylediği iddia edildi.

“HER GÜN İKRAMLAR VERİLİYOR BİZE İKRAMİYE YOK”

Gazeteci İsmail Saymaz’ın aktardığına göre AKP’liler “Her gün kahvaltılar, ikramlar ve geziler sürüyor. Kongre binası yıkılıp yeniden yapılıyor. Yukarıdakiler için tasarruf belirtisi görmüyoruz ancak personele gelince tasarruf adı altında maaşımız ve ikramiyemiz verilmiyor” diye isyan ediyor.

AKP ÇALIŞANLARINA 20 BİN İLA 26 BİN ARASINDA MAAŞ VERİYOR

Parti çalışanları birimlere ve eğitim seviyelerine göre 20 bin ila 26 bin lira arasında maaş alıyor. Mesai ücreti yatırılmıyor. Mesai ücreti yerine dini bayramlarda ve seçimlerde birer maaş ikramiye veriliyor.

Partililerden kimi ikramiyeye güvenerek kredi çektiğini kimi de çocuğunu kursa yazdırdığını söyledi.

Yılbaşında zam belirlenirken, “Bu yıl 15 maaş alacaksınız. Zam oranlarınız ona göre yapıldı” denildiği ileri sürüldü.

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