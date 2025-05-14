AKP'de çok konuşulacak istifa!

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP'de çok konuşulacak istifa!

Osmaniye, Kadirli AKP ilçe Başkanı Hacı Mustafa Gök görevinden istifa etti.

Osmaniye, Kadirli AKP ilçe Başkanı Hacı Mustafa Gök sağlık sorunlarını sebep göstererek görevinden istifa etti.

HACI MUSTAFA GÖK İSTİFA ETMİŞTİR

İstifa süreci ile ilgili parti teşkilatından yapılan yazılı açıklamada, "Değerli basın mensupları, partililer ve çok değerli Kadirli halkı, 3 Kasım 2024 tarihinde Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'in tensipleriyle Kadirli AK Parti İlçe Başkanlığı görevine atanan Hacı Mustafa Gök sağlık sorunları nedeniyle ilçe Başkanlığı görevinden istifa etmiştir" ifadeleri yer aldı.

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