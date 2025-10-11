19 Mart’tan bu yana CHP’li belediyelere ardı ardına yapılan operasyonlar, gazeteci ve siyasi parti liderlerinin tutuklandığı bu zamanlarda son olarak sanatçı ve gazetecilere yönelik soruşturmalar dikkat çekiyor.

Nefes gazetesinin parlamento muhabirleri Mahmut Aydın ve Tarık Işık meclis kulislerinde yargıya dair konuşulanları bugünkü yazı dizilerinde anlattı.

AKP kulislerinde öne çıkan konuların başında “yargıya güven” konusu geldiği aktarıldı. Kamuoyu araştırmalarında yargıya güvenin yüzde 2’ye kadar düştüğü belirtildi.

“DEMOKRATİKLEŞME” PROPAGANDASI

Bu noktada AKP kurmayları konuya el atarak yargıya güvenin artırılması için bir dizi çalışma yaptığı iddia edildi. İki muhabirin aldığı bilgiye göre, 11. Yargı Paketi’nin Meclis'te görüşülüp yasalaşmasından sonra AKP yoğun bir “demokratikleşme” propagandası yürütecek.

YARGI GÖREVLİLERİN ALINMASI VE DAVALAR HIZLA BİTİRİLECEK İDDİASI

Bu çerçeve kamuoyunda tepki çeken gözaltı ve tutuklamalara karar veren bazı yargı mensuplarının aktif görevden alınmasının beklendiği öne sürüldü. Özellikle sanatçı ve gazetecilere yönelik soruşturmalar ve davalar hızla bitirilecek.