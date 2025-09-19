AKP'de deprem gibi istifalar! Hiç kimse tahmin bile edemiyordu!

AKP 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde muhalefet partilerinin kazandığı 59 belediyenin kendilerine geçmesiyle övünüyordu. Kulislerde bu sayının 100'e ulaşabileceği konuşulurken AKP'den art arda gelen istifa haberleri gündeme bomba gibi düştü.

AKP Elazığ İl Başkanı Şerafettin Yıldırım oğlu Mustafa Seccad Yıldırım’ın uyuşturucu kullanırken çekilen görüntülerinin sosyal medyada yayılmasının ardından görevinden istifa etmişti.

AKP'DE 5 İL BAŞKANI İSTİFA ETTİ

AKP'den istifa haberleri bugün de gelmeye devam ediyor. Elazığ'ın ardından Adıyaman, Muğla, Niğde ve Çanakkale İl başkanları da istifa etti.

ADIYAMAN

AKP Adıyaman İl Başkanı Faruk Bülent Kablan, yaptığı yazılı açıklamayla görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Makamların geçici olduğunu söyleyen Kablan "Bugüne kadar büyük bir onur ve sorumluluk bilinciyle yürüttüğüm AK Parti İl Başkanlığı görevimden istifa ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kablan, teşkilatına ve parti kadrolarına teşekkür ederek "Her zaman AK Parti’nin neferi olmaya devam edeceğim" dedi.

NİĞDE

AKP Niğde İl Başkanı Mustafa Özdemir de görevinden ayrıldığını açıkladı. Özdemir, yaptığı yazılı açıklamada, kararın kendi iradesi ve Genel Merkez’in bilgisi doğrultusunda alındığını belirtti.

Başkan Özdemir, açıklamasında şu ifadeleri kullandı

“Bugüne kadar büyük bir onurla ve gururla sürdürdüğüm AK Parti Niğde İl Başkanlığı görevimden, kendi iradem ve Genel Merkezimizin bilgisi doğrultusunda ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum. Bu görevi üstlendiğim ilk günden itibaren, Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partimizin vizyonu doğrultusunda milletimize ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim. Görev sürem boyunca teşkilatlarımızla birlikte omuz omuza yürüdük, vatandaşlarımızla bir araya geldik, onların sorunlarını dinledik ve çözüm üretmek için gayret ettik. Ancak bu bir veda değildir. AK Parti ailesinin bir ferdi olarak partimin ve davamın hizmetinde olmaya devam edeceğim. Çünkü bu bir bayrak yarışıdır; inanıyorum ki benden sonra görevi devralacak kardeşlerim aynı azim ve kararlılıkla yolumuza devam edeceklerdir. Bu süreçte teşkilatımızın her bir mensubuna ve desteklerini esirgemeyen kıymetli Niğdeli hemşehrilerime teşekkür ediyorum. Rabbim bizleri milletimize, davamıza ve liderimize karşı mahcup etmesin.”

ÇANAKKALE

AKP Çanakkale İl Başkanı Ömer Faruk Göktürk de görevinden istifa ettiğini açıkladı.

Eylül 2024'ten beri AKP Çanakkale İl Başkanlığını yürüten Ömer Faruk Göktürk, istifasını "Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet doğrultusunda, hem dünyada hem bölgesinde büyük bir istikrarla yürüyen, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen partimizin, en ufak bir boşluğu kaldıramayacağı kanaatiyle, görevimi devretmem gerektiğini düşünüyorum" diyerek duyurdu.

Göktürk, istifasıyla ilgili olarak; "Kurulduğu günden bu yana milletin umudu olmuş, her zaman millet iradesini merkeze almış AK Partimiz, İktidarı boyunca tüm ülkemizde olduğu gibi Çanakkale’de de bir çok önemli hizmete, yatırıma imza atmıştır. Türkiye’nin son çeyrek asrına damga vurmuş bu kutlu hareketin neferi olmaktan her zaman gurur duydum. Bugüne kadar çeşitli kademelerinde hizmet ettiğim partimizde, Eylül 2024 tarihinden itibaren İl Başkanı olarak görev yapmış olmanın onur ve gururunu taşıyorum. İl Başkanlığı görevim boyunca, Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, davamızın bayrağını daha yükseklere taşımak için elimden gelen gayreti gösterdim.

Ancak, gerek babamın sağlık durumu, gerekse benim geçirmem gereken operasyonlar nedeniyle, uzunca bir süre Çanakkale’den ayrılmak zorunda kalacağım. Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği istikamet doğrultusunda, hem dünyada hem bölgesinde büyük bir istikrarla yürüyen, Türkiye Yüzyılı hedefi doğrultusunda emin adımlarla ilerleyen partimizin, en ufak bir boşluğu kaldıramayacağı kanaatiyle, görevimi devretmem gerektiğini düşünüyorum. Tüm bu nedenlerle, Genel Merkezimizden, görevden affımı talep ettiğimi üzüntüyle bildiriyorum. Bu süreçte bana güvenerek İl Başkanlığı görevine layık gören Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, desteklerini hiçbir zaman esirgemeyen TBMM Başkanımız Numan Kurtulmuş’a, önceki dönem ve mevcut Genel Merkez Yöneticilerimize, MKYK Üyemiz Fatih Şahin’e, Milletvekilimiz Ayhan Gider’e, omuz omuza mücadele ettiğim tüm teşkilat mensuplarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza, milletvekillerimize ve en önemlisi bizlere gönül veren aziz hemşehrilerime şükran borçluyum. Bu bir veda değildir; aksine bu kutlu davaya bir nefer olarak, farklı alanlarda hizmet etmeye devam edeceğim bir yolculuğun yeni başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

MUĞLA

AKP Muğla İl Başkanı Haluk Laçin'den de 'istifa' haberi geldi. Laçin, istifasının genel merkezin bilgisi dahilinde olduğunu belirtti.

Laçin, istifasını "Büyük bir onur ve gururla yürüttüğüm AK Parti Muğla İl Başkanlığı görevimden, kendi takdirim ve Genel Merkezimizin bilgisi dâhilinde ayrıldığımı sizlerle paylaşmak istiyorum." diyerek duyurdu.

Laçin'in 'istifa' açıklaması şöyle

"Bu görevi devraldığım ilk günden itibaren, Sayın Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, partimizin vizyonuna uygun şekilde, Muğla’mıza ve ülkemize hizmet etmeyi en büyük şeref bildim.

Görev sürem boyunca; teşkilatlarımızla omuz omuza çalıştık, ilçelerimizde vatandaşlarımızın sorunlarına kulak verdik, çözüm üretmeye gayret ettik. Her adımda, milletimizin bize yüklediği sorumluluğun farkında olarak hareket ettik.

Elbette bu bir veda değil; AK Parti ailesinin bir neferi olarak, her zaman partimin ve davamın emrinde olmaya devam edeceğim. Bu bir bayrak yarışıdır. Bizden sonra gelecek arkadaşlarımızın da aynı azim ve kararlılıkla çalışmalarını sürdüreceğine inancım tamdır. Bu süreçte bana destek olan başta Genel Merkezimiz olmak üzere, milletvekillerimize, ilçe başkanlarımıza, kadın ve gençlik kollarımıza, belediye başkanlarımıza ve teşkilatımızın her bir ferdine ayrı ayrı teşekkür ediyorum.

Muğlalı hemşehrilerime de gönülden teşekkür ediyorum. Görevde olduğum sürede bizlere gösterdikleri ilgi, sabır ve destek için minnettarım.Rabbim bizleri milletimize ve davamıza karşı mahcup etmesin. Hakkınızı helal edin. Kalın sağlıcakla."

AKP MİLLETVEKİLİ TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

AKP Muğla Milletvekili Kadem Mete, İl Başkanı Haluk Laçin’e AKP Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı’nda tepki göstererek, “Bugüne kadar İl Başkanımızın bütün bakanlık ziyaretleri, tek başına yaptığı ziyaretler, biz milletvekili değilmişiz gibi. Siyaset cesur adamların yapacağı bir iştir. Eğer birilerinden korkunuz varsa Sayın Cumhurbaşkanımız dediği gibi evde karınızın yanına oturun" demişti.

