AKP’de diploma krizi patladı! Üniversite mezunu olmayan başkan görevden alındı

AKP’nin 2024 yerel seçimlerinde yaşadığı büyük yenilginin ardından özellikle İstanbul’daki teşkilatlarında yeniden yapılanma sürecine aralıksız devam ediyor. Parti tarafından alınan son kararda CHP’nin İstanbul’da seçim kazandığı ilçelerde teşkilat başkanlarına üniversite mezunu olma şartı getirildi.

Yapılan düzenlemeden ilk etkilenen isim ise AKP Beylikdüzü İlçe Başkanı Ömer Çolak oldu. Çolak, üniversite mezunu olmadığı gerekçesiyle istifa etmek zorunda kaldı. Çolak'ın istifası sonrası AKP Beylikdüzü İlçe Yönetimi de düşmüş oldu. Yeni ilçe başkanının parti genel merkezi tarafından atanması bekleniyor.

ÖMER ÇOLAK KİMDİR?

1977'de doğan Ömer Çolak, ilk ve orta eğitimini Trabzon'da, lise eğitimi ise Büyükçekmece Lisesi'nde tamamladı. Askerliğini Kıbrıs'ta yapan Çolak, iş hayatını Beylikdüzü'nde sürdürüyor.

Çolak ayrıca evli ve iki çocuk babası.