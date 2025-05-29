AKP'de Erdoğan faturayı bakanlara kesti! İsmi geçenler pusuda... Anketlerde zirveyi CHP'ye kaptırdı...

22 yıllık AKP iktidarı geçtiğimiz yerel seçimde sona ermişti. CHP’nin birinci parti konumunda çıkması ise AKP tarafından değişime neden oldu. Pek çok il ve ilçe başkanı değişmişti. MYK’da da yaşanan değişim sonrası gözler kabineye çevrildi. Mynet'te yer alan haberde; Erdoğan tarafından enerjisi düşük bulunan isimlere ‘elveda’ denileceği, yeni güçlü ve yoğun gündeme ayak uydurabilecek kişiler arasından bakanların seçileceği aktarılıyor. Bakanlık isteyen, bekleyen kişilerin sükûnete büründüğünü öne sürüyor.

KABİNEDE DEĞİŞİM SİNYALİ

Kabine için 8 ismin yeni dönemde yer almayacağı iddia ediliyor. Ancak kulis bilgisine dair yeni bir bilgi daha geldi. Mynet’te yer alan habere göre; Uzun süredir konuşulan gerçekleşip gerçekleşmeyeceği tartışılan kabine değişikliğinde artık son dönemece girildiği belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yeni isimler konusunda hazırlıklara başladı, kurmaylarına talimatlar verdiği aktarılıyor.

“ENERJİ” DETAYI

Her kabine dönemi için birçok ismin geçtiği ancak son kararı Erdoğan’ın vereceği belirtiliyor. 2 senelik bakanlık dönemleri boyunca Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından enerjisi düşük bulunan isimlere ‘elveda’ denilecek. Yeni, güçlü ve yoğun gündeme ayak uydurabilecek kişiler seçilecek.

SUKUNETE BÜRÜNMÜŞLER

AK Partili kaynaklar, gündeme gelen isimler hakkında bir ismin gündeme gelmesinin o isme zarar verdiğini Erdoğan’ın seneler boyunca böyle bir düşüncesinin olduğunu o nedenle bakanlık isteyen, bekleyen kişilerin sükûnete büründüğünü öne sürüyor.