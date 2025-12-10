HakAKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 3 dönem kuralına takıldığı için 2028 yılında adaylığına engel oluyor. Bu noktada yeniden aday olabilmesi için ya meclisin en az 360 oyla erken seçim kararı alması ya da Anayasa değişikliği alması gerekiyor.

Erdoğan ise adaylık konusunda “aday olma derdim” şeklinde açıklamasına Cumhur İttifakı ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’den “cayma hakkı yok” çıkışı gelmişti.

Son günlerde AKP içerisinde Erdoğan sonrası isimler konuşulmaya devam ediyor. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, damatlar Berat Albayrak, Selçuk Bayraktar ve Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan kulislerde konuşulan adaylar arasında yer aldı.

BİLAL’İ HAZIRLAMA PLANI

Nefes yazarı Nuray Babacan son günlerde Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın fazlaca görünür olup siyasi ve ekonomik konularda görüş açıklamasına parti içinden dikkat çeken yorumlar oldu. AKP’de Bilal Erdoğan’ı ‘yeni siyasi stajyer’ olarak yorumlayanların olduğunu söyleyen Babacan, “Erdoğan’ın fazla beklemeden oğluna ‘siyasi pozisyon’ yaratacağı ve yerine hazırlayacağı iddia ediliyor” dedi.

AKP içinde özetle; “Erdoğan ailesi, Tayyip Erdoğan sonrasında partinin bırakılacağı ismin Bilal Erdoğan olmasını istiyor. Ancak o gün gelmeden önce Bilal Erdoğan’ın siyasi dünyayla, özellikle parti yönetimi ve tabanla daha da yakınlaşması gerekir. Bunun için adımlar atılıyor. Bir süre sonra partide görev alması, danışmanlık görevi üstlenmesi veya başka bir rol üstlenmesi planlanıyor olabilir…” bunların söylendiğini Babacan aktardı.

MHP’LİLER ERDOĞAN’I BİR DÖNEM DAHA İSTİYOR

MHP’lilerin ise şimdiden bu konunun gündeme gelmesine karşın AKP’li kurmaylara, Bilal Erdoğan ile ilgili “Cumhurbaşkanının oğluyla ilgili bir planı mı var? Biz bir dönem daha kendisiyle seçime gidilmesinden yanayız. Şimdiden buna niye ihtiyaç duyuluyor?” şeklinde sorular sorduğu aktarılıyor.

DİĞER ÜÇ İSİM

Diğer üç isim Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, damatlar Berat Albayrak ve Selçuk Bayraktar için ise kulislerde konuşulanları da aktaran Babacan,

“Oyun dışı kalmış gibi görünen damat Berat Albayrak, seçenekler arasında değerlendirilmiyor.

Fidan, olası bir yarışta ancak top ayağına geldiğinde değerlendirecek biri olarak tanımlanıyor.

Selçuk Bayraktar’ın çıkışlarını zaman zaman liderlik yarışı olarak yorumlayanlar var. Ancak, son dönemde dillendirilen en ilginç iddia; bir gün siyaset planı olsa bile bunu AKP mirası üzerine kurmayacağı, kendisinin gelecekte daha modern muhafazakar yeni bir oluşumun başına geçebileceği…”