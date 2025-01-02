AKP’de Erdoğan’dan sonraki Cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Seçmenler o ismi işaret etti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
AKP’de Erdoğan’dan sonraki Cumhurbaşkanı adayı belli oldu. Seçmenler o ismi işaret etti

Türkiye Toplum Araştırmaları Enstitüsü, 2025 yılının ilk anket sonuçlarını paylaştı. Seçmenler, yapılan ankette AKP’nin Erdoğan’dan sonraki Cumhurbaşkanı adayının kim olması gerektiğini işaret etti. İşte detaylar…

Toplum Çalışmaları Enstitüsü Aralık Ayı “Türkiye Siyasi Gündem Araştırması” raporunu kamuoyuyla paylaşdı. 27-28 Aralık tarihlerinde 1,500 kişiyle gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 62’si ülkenin çok kötü veya kötü yönetildiğini düşünüyor. Katılımcıların yalnızca yüzde 37,1’i ülkenin iyi yönetildiğini ifade ediyor.

SURİYE POLİTİKASI...

“AK Parti’nin Suriye politikasını başarılı buluyor musunuz?” sorusuna AKP'lilerin yüzde 77,4’ü “çok başarılı” ve “başarılı” şeklinde yanıt verdi. MHP seçmenlerinde bu oran yüzde 73,2.

Bütün seçmenlerin yüzde 44,8’i iktidarı bu konuda başarılı bulurken yüzde 44’ü başarısız bulduğunu ifade ediyor.

ASGARİ ÜCRET YETERLİMİ?

2025 yılı için belirlenen 22.104 liralık asgari ücret konusunda seçmenlerin yüzde 85,4’ü “yetersiz” buluyor.

ERDOĞAN ADAY OLMAZSA HAKAN FİDAN ADAY OLSUN

“Önümüzdeki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Sayın Cumhurbaşkanı aday olmazsa iktidarın adayı kim olmalı?” sorusuna katılımcıların yüzde 24,3’ü Hakan Fidan cevabını verirken onu yüzde 12,9’la Mansur Yavaş, yüzde 12,3’le Ekrem İmamoğlu, yüzde 5,8’le Selçuk Bayraktar takip ediyor.

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CUMHURBAŞKANLIĞI SENARYOLARI

Katılımcılara "3 adaylı 4 farklı cumhurbaşkanlığı seçim senaryosu" soruldu. Sonuç şöyle çıktı:

1. Senaryo: Recep Tayyip Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu

Sonuç: Recep Tayyip Erdoğan yüzde 34,2 Mansur Yavaş yüzde 30,3 Ekrem İmamoğlu yüzde 28,3

2. Senaryo: Hakan Fidan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu

Sonuç: Hakan Fidan yüzde 36,3, Mansur Yavaş yüzde 28,9, Ekrem İmamoğlu 26,9.

3. Senaryo: Selçuk Bayraktar, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu

Sonuç: Selçuk Bayraktar yüzde 34,3, Mansur Yavaş yüzde 29,5, Ekrem İmamoğlu yüzde 27,8.

4. Senaryo: Bilal Erdoğan, Mansur Yavaş, Ekrem İmamoğlu

Sonuç: Mansur Yavaş yüzde 37,3, Ekrem İmamoğlu yüzde 31,5, Bilal Erdoğan yüzde 16,0

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