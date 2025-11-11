ASAL Araştırma 26 ilde 1-9 Kasım (2025) tarihlerinde vatandaşlara "Bu Pazar bir milletvekili genel seçimi olsa oyunuzu hangi siyasi partiye verirsiniz?" diye sordu. Ankette CHP yüzde 32.8 ile birinci parti oldu. AKP ise oyların yüzde 31.2'sini alabildi.

Anket sonuçları şöyle:

CHP:%32.8

AK Parti:%31.2

DEM Parti:%8.9

MHP:%8.3

İYİ Parti:%5.5

Zafer Partisi:%4.2

Yeniden Refah Partisi:%2.9

Anahtar Parti:%1.9

Türkiye İşçi Partisi:%1.3

Diğer:%3.0

VAHİM TABLO

ASAL'ın vatandaşlara "hükümeti hangi alanlarda başarılı buşluyorsunuz?" sorusuna verdiği yanıtlar da dikkat çekti. İktidarın en başarılı bulunduğu alan yüzde 54,7 ile savunma sanayi oldu. ASAL'ın son anketi AKP'nin temel politkalarını bile desteklemediğini gösterdi.

Katılımcılar iktidarın en başarısız olduğu alanlar olarak ekonomi, adalet, işsizlik, eğitim ve aile politikalarını gösterdi.

Sonuçları görenler "Ekonomiyi beğenmeyen enerjiyi hatta tarımı nasıl daha çok beğendi?" demekten kendini alamadı.