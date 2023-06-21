AKP’de hareketli günler başladı. Erdoğan’ın yerel seçim için verdiği talimat ortaya çıktı

Erdoğan'ın sözlerini aktaran Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanının "Seçim bizim için tek gündem. 2024'te yerel seçimlere güçlü girmeliyiz. Muhalefetin kendi arasında çekiştiği bir ortamda Ankara ve İstanbul'u kazanma şansımız var. Belediye meclislerinde çoğunluğu elde ettiğimiz bu şehirleri geri alabiliriz" dediğini yazdı.

Selvi'ye göre Erdoğan, Kurban Bayramı tatilinde seçim çalışmalarına başlanmasını istiyor ve "Her kapıyı çalmalıyız. Seçimlere şimdiden hazırlanmalıyız" ifadelerini kullanıyor.

Selvi, "CHP'de değişim isteyenlerle engelleyenler arasında büyük bir gerilim varken Erdoğan, partisini adeta yeniden yapılandırıyor" diyerek şöyle devam etti:

"Seçimlerde milletvekillerinin yüzde 65'ini değiştirdi. Kabineyi de iki bakan hariç tamamen yeniledi. Şimdi parti kademelerinin değişimi için olağanüstü kurultay kararı aldı. Erdoğan, eylül ya da ekim ayında yapılacak kurultayda parti kadrolarını tazeleyecek. Böylece yerel seçimlere yeni bir dinamizm ve yeni bir heyecanla hazırlanacak."