AKP'de helallik yarışı!

2022 yılında Aydın siyasetinde büyük yankı uyandıran bir gelişme yaşanmış, İYİ Parti'den Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Engin Özcan, Ankara'da yapılan AKP Grup Toplantısına katılarak AKP saflarına geçmişti.

Görevini başkan yardımcısına devrederek izne ayrılan Özcan, Meclis'te AKP'nin Aydın heyeti ile buluşmuş, grup toplantısına birlikte girmişti. İYİ Parti'den istifasını duyurduğu akşamın ertesi günü, AKP rozetini Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden almıştı.

Bu gelişmenin ardından yapılan ilk Aydın Büyükşehir Belediye Meclisi'nde söz alan AKP Grup Sözcüsü Mustafa Arı, Özcan’ın AKP’ye katıldığını duyururken, salonda "İnandık hakka, güvendik halka; sana da bir yer var, geniş bu halka" sözleriyle dikkat çeken bir davette bulunmuştu.

2022'de AKP’ye geçen Kürşat Engin Özcan’a "Hakkımı helal etmiyorum" diyen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, üç yıl sonra aynı kararı verince bu kez Özcan’dan "Yerden göğe kadar hakkımı helal ediyorum" yanıtı geldi.

"HAKKIMI HELAL ETMİYORUM"

Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nu da AKP’ye davet eden Arı'nın bu çıkışı, salonda sert bir tepkiyle karşılandı. Çerçioğlu, meclis kürsüsüne elini vurarak şu ifadeleri kullanmıştı:

"Halka güvendik dediniz değil mi? Halkın oyu Cumhur İttifakı’na değil, Millet İttifakı’naydı arkadaşlar. Halkın oyu ile değil. Ben o bölgede çalıştığım emeklerimi, hakkımı helal etmiyorum."

Aradan geçen üç yılın ardından, tablo tamamen değişti. O dönem İYİ Parti'den AKP'ye geçen Kürşat Engin Özcan, bu kez bambaşka bir açıklamayla gündeme geldi. Çerçioğlu’nun AKP'ye geçiş kararını değerlendiren Özcan, geçmişteki "Hakkımı helal etmiyorum" çıkışını hatırlatarak "Aynı onuru yaşamış biri olarak Büyükşehir Belediye Başkanımız Özlem Çerçioğlu hanımefendinin vermiş olduğu bu doğru karardan dolayı kendisini tebrik ediyorum. Memleketimize, milletimize, Aydın’ımıza hayırlı olsun. Bu bir hizmet mücadelesidir. Cumhurbaşkanımız belediye başkanlığından gelmektedir ve memleketin tüm sorunlarına hakimdir. Süreçte elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Yerden göğe kadar hakkımı helal ediyorum. Hizmet için çırpınan bir belediye başkanıdır." dedi.