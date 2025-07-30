AKP’de herkes o isimden rahatsız! Ankara siyasetine damga vurdu!

Nefes yazarı Nuray Babacan, Ankara’da AKP kulislerinde parti içindeki büyük rahatsızlığı köşesinde yazdı. Babacan, AKP’ni Meclis grup yönetimindeki sorunun büyük olduğunun altını çizdi. Babacan, “Genel merkezin son yönetimindeki gruplaşmalar ve kan uyuşmazlığının sürdüğünü aktaralım. Parti yönetiminde biri sivrilse, diğerlerini rahatsız ettiği örneklerle anlatılıyor” dedi. Babacan, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler'in diğer çalışma arkadaşlarına pek hayat hakkı tanımadığı için eleştirildiğini de iddia etti.

RAHATSIZLIK SESLERİ YÜKSELİYOR

AKP’de genel merkez, Saray ve Meclis grubu arasındaki uyumsuzluktan örnekler aktardığını belirten ünlü yazar Nuray Babacan, genel merkezin son yönetimindeki gruplaşmalar ve kan uyuşmazlığının sürdüğünü söyledi. “Parti yönetiminde biri sivrilse, diğerlerini rahatsız ettiği örneklerle anlatılıyor” diyen Babacan, Meclis’teki sorunu köşesine taşıdı.

"TÜM ÇALIŞMALARI KENDİ UHDESİNE ALMASI ŞİKAYET KONUSU OLDU"

Babacan, Meclis grup yönetimindeki sorunun bir başka olduğunun altını çizerken, “Tüm yetkileri kendinde toplayan ve AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, diğer çalışma arkadaşlarına pek hayat hakkı tanımadığı için eleştiriliyor. Güler’in tek tabanca olarak tüm çalışmaları kendi uhdesine alması ve diğer grup başkanvekillerine görev vermemesi şikayet konusu. Grup başkanvekilleri, okullardaki nöbetçi öğrenciler gibi, sadece genel kurul nöbeti tutuyor!” dedi.